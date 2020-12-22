В Тюменской области трое детей заживо сгорели в частном доме, пока мать ходила в магазин

На месте осталось лишь пепелище Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Жуткая трагедия произошла сегодня вечером, 22 декабря, в селе Петелино Ялуторовского района Тюменской области. Пока мать ходила в магазин, в деревенском частном доме заживо сгорели три ребенка – двух, четырех и пяти лет. Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области, по предварительным данным, пожар произошел от затопленной печи. Самостоятельно дети не смогли выбраться из дома и погибли.

Так выглядит дом после пожара Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

– Сейчас следователи осматривают место происшествия и допрашивают свидетелей. Устанавливаем все обстоятельства произошедшего, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Следователи изучат условия жизни и воспитания погибших детей и дадут юридическую оценку лицам, которые виновны в трагедии. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Известно, что тела детей обнаружили во время тушения пожара.

Свою проверку инициировала и прокуратура. По поручению прокурора Тюменской области Владислава Московских ялуторовские прокуроры проверяют, как исполнялось законодательство органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Если будут основания, прокуроры примут все меры реагирования. Сейчас на месте происшествия находится межрайонный прокурор Владимир Бондарчук.

Напомним, в конце сентябре аналогичный случай произошел на одной из дач в Тюменском районе. Тогда при пожаре погиб один ребенок, ещё трое скончались позже в больнице.