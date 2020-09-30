Один ребёнок погиб, трое пострадали в страшном пожаре под Тюменью

Сгоревший дом в дачном посёлке. Фото: СК РФ по Тюменской области

Один ребёнок погиб и три пострадали в страшном пожаре, который произошёл утром 30 сентября на одной из дач в СНТ «Малинка» под Тюменью. По данным Оперативного штаба, состояние детей одиннадцати, восьми и трёх лет тяжелое: у них глубокие ожоги 55%, 60% и 65%, поэтому они все находятся в реанимации.

Огонь охватил частный двухэтажный жилой дом по улице Земляничная, 46 в 5 часов 20 минут по адресу: Велижанский тракт, СНТ Малинка, ул. Земляничная 460. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, пожар локализовали через полчаса, на месте работают 10 единиц техники и 19 человек личного состава.

Следователи проверят, почему дети находились одни дома. Фото: СК РФ по Тюменской области

- Первая бригада скорой помощи прибыла в 5.35. Трое пострадавших детей были доставлены в ОКБ№1. На месте продолжила дежурство вторая бригада – обнаружено тело ещё одного ребёнка, констатирована смерть, дежурство закончено в 8.11, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

КОНКРЕТНО

Тюменские следователи проводят проверку по факту смерти ребёнка. По данным ведомства, троих детей, которые спали одни дома, из огня спасли соседи. После того, как пожар был ликвидирован, пожарные обнаружили тело четвёртого ребёнка.

Сейчас следователи и криминалисты работают на месте происшествия, опрашивают очевидцев и устанавливают обстоятельства трагедии. Они проверят, в каких условиях жили дети, почему они находились одни дома и что стало причиной пожара.

В свою очередь, по поручению прокурора Тюменской области Владислава Московских прокуратура проверяет, как органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних исполняют законодательство. Если будут на то основания, прокуратура примет меры реагирования.