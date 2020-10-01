Умерли дети, пострадавшие при пожаре в тюменском СНТ «Малинка»

Следователи проверят, почему дети находились одни дома. Фото: СКР по Тюменской области

Мальчики шести и 11 лет, поступившие с тяжелыми ожогами после жуткого пожара в садоводческом обществе «Малинка», не справились с полученными травмами и умерли сегодня утром, 1 октября.

– Несмотря на все усилия врачей, из-за тяжелого шока и развития полиорганной недостаточности двое детей сегодня утром скончались. Одному было шесть лет, второму 11 лет, – рассказали в пресс-службе ведомства. Врачи борются за жизнь трехлетнего малыша, – За жизнь третьего ребенка врачи продолжают бороться, но прогноз тоже неблагоприятный.

Напомним, при ликвидации пожара спасатели обнаружили также тело погибшей четырехлетней девочки. Пожар, унесший три детские жизни, случился в частном двухэтажном доме на ул. Земляничная в СНТ «Малинка» 30 сентября около пяти утра.

Следственное управление Следственного комитета по Тюменской области сообщает, что по факту гибели троих детей возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности». По версии следствия, пожар начался из-за неисправной электропроводки. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Известно, что родителей детей дома не было. Проверяются условия жизни погибших детей. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает тюменский Следком.