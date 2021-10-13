Ребенок, получивший ожоги в пожаре на Гондатти в Тюмени, находится в реанимации. Фото: Ольга Крыльцова

Стало известно о состоянии детей, которые пострадали в ночном пожаре в одной из квартир дома № 1 на улице Николая Гондатти. Несовершеннолетние, 4, 6 и 8 лет, высовывались из окна с мольбой о помощи.

– После осмотра и оказания помощи одного ребенка с ожогами доставили в областную клиническую больницу № 1. У него диагностированы ожоги 1-й и 2-й степени, поражено порядка 12 процентов тела, повреждены органы дыхания. Сейчас он находится в реанимации. Состояние стабильное: ребенок в сознании, дышит самостоятельно, – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Что касается младших детей, то их госпитализировали в ОКБ № 2 с подозрением на отравление продуктами горения. Их состояние оценивается как удовлетворительное, оказана помощь по поводу токсического воздействия дыма. По результатам наблюдения токсикологи рассмотрят возможность выписки под амбулаторное наблюдение.