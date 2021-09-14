«Дадут отопление – опять начнется кошмар»: тюменка пожаловалась на невыносимую жару от отопительных стояков

В то время как жители Тюмени мечтают о подаче тепла в квартиры, девушка с ужасом ждет начала отопительного сезона Фото: Мария Толстихина

В то время как тюменцы жалуются на холод и с нетерпением ждут подачи тепла в квартиры, жительница кирпичного дома Александра Ракитина мечтает о том, чтобы отопительный сезон обошел ее жилище стороной. Дом тюменки обогревается слишком хорошо: сейчас в помещении комфортные +23 градуса, и это при том, что за окном не жара и даже заморозки. Со слов горожанки, как только в их доме дадут отопление «начнется кошмар», а именно – невозможная духота и температура воздуха под +30 градусов. Специалисты АО «УСТЭК» рассказали «Комсомольской правде», какие есть способы регулирования домашнего тепла и какая температура воздуха допустима в холодное время года при включенном отоплении.

– В городе будут включать отопление, а значит, опять начнется кошмар. Квартира у нас в кирпичном доме, он очень теплый. Всю зиму батареи отключены (перекрыты краны на них). И все равно невозможная жарища. Дышать нечем, полнейшая духота. И это при том, что окна постоянно приоткрыты, – сетует тюменка Александра Ракитина.

Девушка признается, что возможности открывать окна настежь и постоянно проветривать помещение у нее нет, ведь в квартире находится годовалый ребенок, которого может продуть. Та же ситуация и с кондиционером: молодая мама боится, что ребенка просквозит, и он заболеет. Единственным решением остается чуть-чуть приоткрывать форточку и терпеть невыносимую жару, которая, со слов тюменки, достигает +28 градусов и даже выше.

Радиаторы отопления перекрыты всю зиму, но от этого не легче, ведь жар идет непосредственно от стояков отопления, регулировать тепло которых не представляется возможным. В прошлом году Александра даже перематывала стояки специальным изоляционным материалом, но это совсем не помогло в борьбе с невыносимой духотой.

– Зачем я оплачиваю коммуналку 8 тысяч за свои 70 квадратов, половина которых идет на отопление, если мне не надо столько тепла. Хватило бы и четверти этого, а возможно, и меньше еще, – добавляет она.

В квартире Александры висят плотные шторы, которые не пропускают солнечный свет, но даже сквозь них тепло проникает в дом, а кирпич его хорошо удерживает. К тому же сторона, куда выходят окна, солнечная. Но все бы ничего, если бы не сильный жар от стояков. Сейчас девушка считает температуру в своей квартире оптимальной, но с ужасом ждет включения отопления.

Что поможет отрегулировать температуру?

Помочь отрегулировать температуру может вентиль на радиаторе отопления: несколько волшебных прокручиваний – и температура воздуха станет ниже ввиду убавления подаваемого тепла. Однако не все жители могут воспользоваться этой возможностью, ведь в некоторых домах такие вентили попросту не предусмотрены.

Особенно не повезло жителям массовых многоэтажек с вертикальной разводкой. Тепло в таких домах проходит через все квартиры последовательно. Здесь ограничить потребление в одной квартире невозможно. В этом случае возможна только установка одного общего прибора учета, а оплата тепла делится пропорционально той площади, которую занимает человек.

– Регулирование тепла при помощи вентиля наиболее эффективно, ведь в этом случае регулируется не только температура в помещении, но и объём потреблённой тепловой энергии в квартире и, как следствие, во всём доме, что приводит к уменьшению суммы счёта, – пояснили в теплоснабжающей компании.

Что делать тем, у кого регулировочный вентиль не предусмотрен?

Ну а тем, у кого регулировочного вентиля нет, следует обратиться в управляющую компанию, ведь обязанность по регулировке внутридомовых систем отопления возложена именно на них. По просьбе жильцов специалисты УК могут понизить подачу тепла, особенно если в доме установлен индивидуальный тепловой пункт (ИТП), который позволяет корректировать подачу тепла в зависимости от температуры окружающей среды.

Когда начнется подача тепла в Тюмени?

УСТЭК уже приступила к поэтапному включению и наладке режимов централизованной системы теплоснабжения. В соответствии с подписанным главой Тюмени постановлением о начале отопительного периода 2021 – 2022 года на территории города в течение шести дней, начиная с 13 сентября, тепловая энергия будет поставлена во все микрорайоны областного центра. Первыми батареи нагреются в районах, расположенных по соседству с ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Также уже началась подача тепла в тюменские школы, детские сады и больницы, которые подали заявки.

График подачи тепла в районы Тюмени Фото: Пресс-служба УСТЭК

– Тепловая энергия в первую очередь поступит в микрорайоны, расположенные в непосредственной близости от ТЭЦ, а также в дома, подключенные к котельным установкам. Далее теплоносителем обеспечат жилые массивы заречной и центральной частей города. На завершающем этапе услугу отопления предоставят потребителям Дома обороны, частного и промышленного секторов, – комментирует Единая теплоснабжающая организация в городе Тюмени.

Кто решает, когда начинать отопительный сезон и на каких основаниях?

Некоторые жители, в отличие от нашей героини, были бы очень даже не против, чтобы в их квартиры поскорее пришло тепло. Сейчас за окном прохлада, дождь, а по ночам даже заморозки. Но решение о начале отопительного сезона всегда принимает городская администрация, основываясь на том, что отопительный период должен быть начат не позднее, чем пройдет 5 суток, в течение которых среднесуточная температура наружного воздуха не будет выше +8 градусов.

– Температура в жилых помещениях должна быть не ниже +20°С (в угловых комнатах – +22°С) и не выше +24°С (в угловых комнатах – не выше +26°С). При подозрении на отклонение температуры в квартире от нормативных показателей собственники могут в устной или письменной форме обратиться в управляющую организацию. Если управляющая организация не реагирует на обращения, собственники могут направить официальную жалобу нам, – сообщает Государственная жилищная инспекция Тюменской области.

Где посмотреть, когда тепло вернется именно в ваш дом?

С подробным графиком включения отопления можно ознакомиться на сайте УСТЭК. Специалисты напоминают, что с началом отопительного периода ТЭЦ увеличивают тепловую нагрузку за счет повышения количества сетевой воды, которая и является теплоносителем, транспортируемым по тепломагистралям к потребителю. С наступлением холодов повышается и температура теплоносителя, отпускаемого ТЭЦ. Так, если летом температура сетевой воды составляла 70 градусов, то в период отопительного сезона она может доходить до 130 градусов.

Пресс-служба УСТЭК готовит более подробный ответ по вопросу регулирования тепла в квартирах тюменцев. Материал будет дополняться.

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