В Тюменской области жители новостроек будут меньше платить за ЖКХ. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области жители новостроек будут меньше платить за ЖКХ. Напомним, что губернатор региона Александр Моор внес закон в облдуму, предусматривающий установление одинаковых льготных тарифов для населения в каждой из систем ресурсоснабжения в муниципальных образованиях. В оперштабе заверили, что ни один из льготных тарифов не увеличится после принятия закона.

– Предложенная главой региона мера направлена на защиту интересов жителей области. Так, например, в Тюмени диапазон льготных тарифов для домов, получающих тепло от распределительных тепловых сетей АО «УСТЭК», составляет от 1391,14 до 1898,93 руб./Гкал (с НДС). С учетом изменений в законе «О льготных тарифах» эти потребители будут оплачивать тепловую энергию по 1391,14 руб./Гкал (с НДС), – отметили в оперштабе.

Посчитали и сумму, которую будут оплачивать жители новостроек в поселке Боровский за питьевую воду – не по тарифу 112,80 рубля за кубометр (с НДС), а по тарифу 34,39 рублей за кубометр (с НДС).