Тюменцы просят дать тепло в квартиры. Фото: Вадим Бегун

Тюменцы просят дать тепло в квартиры, несмотря на то что на улице еще совсем не холодно. Так, днем температура наружного воздуха в областной столице составляет порядка 10 – 12 градусов тепла.

«Погода в Нижневартовске мало отличается от нашей. Только им начали включать отопление, а у нас тишина! Чем мы хуже?» – спрашивает аноним в местной группе в социальной сети «ВКонтакте».

С ним, однако, согласны далеко не все. «Задыхаться потом месяц минимум. Включайте пока обогреватель, кто мёрзнет. В конце концов, это вам дешевле обойдётся, чем месяц отопления»; «Какое отопление? Для чего? Тепло на улице ещё. И так жарили батареи всю весну, задыхались все. У нас ещё и окна открыты в спальне да в зале. А в доме дети, и никто не мёрзнет. Детям просто тёплые пижамы достали, и всё»; «Мне не холодно! Кому холодно, пусть платит. Не такая холодная погода была, чтоб дом успел промёрзнуть. Никогда не включали отопление так рано, в детсадах и школах тоже нет отопления. Я дома хожу в футболке, шортах и босиком, температура на термометре +21. Если так холодно, то дешевле за день обогревателя заплатить, чем платить в сентябре за отопление», – так комментируют просьбу горожанина.

В любом случае решение о начале отопительного периода принимается исходя из требований федерального законодательства, согласно которому этот период должен начаться не позднее, чем через пять суток, в течение которых среднесуточная температура воздуха не будет подниматься выше +8 градусов. Так прокомментировали ситуацию в администрации города. Специалисты заверили, что в настоящее время осуществляется ежедневный мониторинг среднесуточной температуры наружного воздуха в Тюмени.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что жителей Тюменской области предупредили о грядущих заморозках. Так, 8 и 9 сентября на юге региона ночью местами ожидается понижение температуры наружного воздуха до 0...-5 градусов.

– В связи с заморозками на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур – цветков и завязей плодовых косточковых, семечковых культур и теплолюбивых растений, – отметили в пресс-службе регионального Главного управления МЧС.