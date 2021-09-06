Жителей Тюменской области предупредили о грядущих заморозках. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Жителей Тюменской области предупредили о грядущих заморозках. Так, с 7 по 9 сентября на юге региона ночью местами ожидается понижение температуры наружного воздуха 0, -5 градусов.

– В связи с заморозками на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур – цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений, – отметили в пресс-службе регионального Главного управления МЧС.

Чтобы защитить растения от заморозков, следует укрыть их полимерной пленкой или нетканым материалом. Чем плотнее укрытие, тем лучше теплоизоляция. Материал должен обладать малой теплопроводностью. Пойдет грубая гофрированная бумага, пузырчатая пленка, соломенные или тростниковые маты.

При возникновении происшествий звоните по телефону: «101» или «112», а также по телефону горячей линии ГУ МЧС России по Тюменской области «8 (3452) 590-549».