Тюменских должников за тепло накажут штрафами и не выпустят за границ

Тюменцы с долгами за тепло и горячую воду обречены на некоторые запреты

Тюменцы с долгами за тепло и горячую воду обречены на некоторые запреты. Так, к примеру, они могут лишиться возможности выехать за границу. Ограничения коснутся тех должников, в отношении которых возбуждено исполнительное производство, а сумма долга превышает 30 тысяч рублей. В первую очередь, это индивидуальные предприниматели и физические лица, заключившие договоры с УСТЭК на поставку тепловой энергии в нежилые помещения. Уже четверть должников относится к этой категории. Их долг на сегодняшний день составляет немалую сумму - 51 миллион рублей.

- Мы надеемся, что платежная дисциплина потребителей в Тюмени укрепится, и уровень сбора платы за коммунальные услуги вырастет. Во избежание таких мер, как временное ограничение на выезд из России, а также наложение ареста на имущество, рекомендуем лицам, на которых возбуждены исполнительные производства, незамедлительно обратиться к специалистам УСТЭК по номеру контакт-центра 38-62-00 либо непосредственно к судебным приставам-исполнителям, - заявила директор по сбытовой деятельности УСТЭК Екатерина Веретенникова.

Но и это еще не все. На должников налагаются аресты имущества. Судебные приставы производят их каждую неделю. Общая сумма задолженности, на которую возбуждены исполнительные производства, составляет 207 млн рублей. Помимо этого, за лето специалисты теплоснабжающей организации 31 раз выезжали в совместные рейды с судебными приставами, в результате чего у должников были изъяты 12 транспортных средств, наложены аресты на 14 нежилых помещений, в числе которых 2 продуктовых магазина, пекарня и фитнес-клуб.

После ареста имущества у должников есть шанс исправиться: им дается 10 дней для погашения задолженности. В случае, если этого не произошло, имущество выставляется на торги. Многие неплательщики оплачивают долг сразу после ареста. Так, к примеру, недавно владельцам были возвращены автомобили марок Ford Focus 2012 г. и Mazda 2015.

- Арест имущества и наложение судебными приставами различных ограничений на действия должников, пожалуй, наиболее действенные меры, позволяющие обеспечить оплату долга за предоставленные услуги. Кроме того, за летний период в рамках исполнительных производств в отношении 3–х должников УСТЭК были возбуждены уголовные дела на общую сумму более 640 тысяч рублей. После этого неплательщики частично погасили свою задолженность, - сообщила директор по сбытовой деятельности УСТЭК Екатерина Веретенникова.

Совсем скоро в тюменские дома вернется тепло. Для поставки тепла в дома организация приобретает теплоноситель у владельцев источников тепловой энергии, таких как Тюменские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2. При этом обязательно оплачивает расходные материалы и оборудование для ремонтов и поддержания работоспособности тепловых сетей всего города. Все это требует от УСТЭК значительных финансовых вливаний, потому очень важно, чтобы тюменцы оплачивали счета вовремя и в полном объеме.

К сожалению, это понимают не все тюменцы, тогда специалистам приходится обращаться в суд. С начала года в отношении физических лиц в суд направлено более 31 000 заявлений на сумму свыше 247 млн руб, и в отношении юридических лиц – почти 1 500 заявлений на сумму свыше 175 млн. руб. При этом горожане делают плохо и себе тоже,

ведь у специалистов УСТЭК есть право приостановить предоставление услуг отопления и горячего водоснабжения в случаях, когда это предусмотрено законом.

Кроме того, набегают пени. Максимальный размер пени, начисляемый должникам - 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ, что составляет 20,36% годовых. Чтобы тюменцам не переплачивать, коммунальные услуги необходимо оплачивать своевременно – ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за истекшим. Только в этом случае между поставщиками услуг и их получателям будет царить гармония.