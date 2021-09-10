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Общество10 сентября 2021 13:59

Отопительный период в Тюмени начнётся 13 сентября

Запуск тепла будет осуществляться поэтапно в течение 6 дней
Сергей Швецов
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Отопительный период в Тюмени начнётся 13 сентября.

Отопительный период в Тюмени начнётся 13 сентября.

Фото: Тюмень - наш дом

Отопительный период в Тюмени начнётся 13 сентября. Об этом сообщил директор департамента городского хозяйства Семён Тегенцев, добавив, что на сегодняшний день объекты теплоснабжения города полностью готовы к запуску отопления.

– Завершается проверка документов, поступивших от управляющих организаций в муниципальную комиссию. Больше 85 процентов домов, подключенных к централизованной системе отопления, уже подали документы на получение паспортов готовности к зиме. У остальных есть время до 15 сентября, – отметил заместитель главы Тюмени.

Запуск тепла будет осуществляться поэтапно в течение шести дней. Это обусловлено технологическими особенностями системы теплоснабжения нашего города. А вот детские сады, школы и больницы могут получить тепло уже сегодня, 10 сентября. Для этого их руководителям необходимо подать заявку в единую теплоснабжающую организацию Тюмени – АО «УСТЭК».