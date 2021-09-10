В тюменские школы и больницы подают тепло. Фото - kuharuk_ruslan.

В тюменские школы, детские сады и больницы, которые подали заявки, начали подавать тепло. Совсем скоро станет теплее и в квартирах, об этом сообщил мэр города Руслан Кухарук.

– Что касается многоквартирных домов, важно, чтобы УК провели необходимую подготовительную работу и занимались запуском отопления строго по плану, а также вовремя проводили регулировку внутридомового оборудования, – отметил глава Тюмени.

Он рассказал, что в 2021 году будет заменено более 19 км сетей теплоснабжения. Это проблемные участки, о которых часто писали тюменцы, на улицах Самарцева, 50 лет ВЛКСМ, Эрвье, Карла Маркса, Юрия Семовских, Невской, Гастелло.

По словам Кухарука, при проведении работ применяются современные трубы в пенополиуретановой изоляции, которые оснащены системой оперативного дистанционного контроля.