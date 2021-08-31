Фильм «Елки» – 2021 в Тюмени: как снимают новую часть любимой новогодней кинокомедии?

Съёмки фильма «Елки» - 2021 в Тюмени Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Казалось бы, с популярной кинофраншизой «Елки», фильмы которой выходили в аккурат под Новый год, мы окончательно расстались ещё в 2018 году. Обещали: продолжения не будет, а из историй выжали всё, что можно. А нет! В 2021 году поклонников культовой новогодней эпопеи всколыхнула новость о возрождении «Елок» в новом формате. Все новеллы будут основаны на реальных событиях, а кресло продюсера и главного режиссера займет рыжий «реальный пацан» Антон Богданов.

Ёлки в аквапарке "ЛетоЛето" Фото: Алексей КОСЕНЧУК

«Отлично, делайте!»

Съемки новых «Елок» возобновились, да не где-то в Москве или в Питере, а у нас, в Тюмени.

– Очень многие задавали вопрос: «Почему Тюмень?» и думали, что съемки новых «Елок» пройдут только здесь. Это ошибка, – признается Антон Богданов. – «Елки» – это собирательный образ всей России, в каждой из предыдущих картин участвовали 6-7 городов. Так как кинофраншиза возвращается на экраны, мы решили поменять города. Тюмень стала первым городом, который утвердили. Здесь есть срез активных молодых кинематографистов, которые ведут активную творческую деятельность.

«Антоха» признается, что на слете молодых кинематографистов тюменские киноделы «законнектились» с компанией Bazelevs: «Мы сами всё сделаем»! На что компания сказала: «Отлично, делайте».

Съемочная команда вовсю готовится к съемкам Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Такая свобода действий, предоставленная московскими киношниками, не говорит о том, что тюменцы что захотели, то и сделали. Сценарий постоянно переписывался: добавлялись какие-то детали, линии, диалоги, пока окончательный результат не понравился обеим сторонам. Конечно, многое сделали наши, но в качестве супервайзеров выступили опытные коллеги из Москвы.

– В регионах есть проблема общественного мнения. Часто съемки фильмов некоторые горожане принимают в штыки, например во время перекрытия дорог, но другие радуются, что кино снимается именно у них в городе. Спасибо тюменцам, которые уже снялись в фильме (а их около двухсот). Вы их всех сможете увидеть на экране, если мы на монтаже не вырежем. А мы вырежем, – смеется Богданов.

А вот так делают искусственный снег Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Двенадцать локаций

Тюменская новелла оказалась самой «локационной». Если пермскую новеллу умудрились снять в одной большой локации, то в Тюмени и Тобольске сняли около 12 мест. По словам режиссера «нашей» новеллы Якова Юровицкого, для которого восьмые «Елки» станут первым большим проектом, в течение нескольких дней фильм снимали в тюменском и тобольском аэропортах, на Верхнем Бору, в Распутинских банях и даже в чуме.

– На улицах больше не будем ничего перекрывать, а снимать будем только с квадрокоптера, – заверяет горожан Яша.

А вот губернатора Александра Моора в фильме не будет. Антон Богданов рассказал, что видео с главой региона было всего лишь инфоповодом, чтобы подогреть интерес к будущему фильму.

– Когда у нас вышла серия «губернаторских» роликов, многие подумали, что областные руководители примут участие в фильме. Нет, это народная поддержка, – говорит Антон. – Мне пришла идея, что я якобы поехал к главам регионов, которые отзывчивы к диалогу. И тюменский губернатор оказался одним из них. Надо отдать должное Александру Викторовичу, он сделал всё со второго дубля, ведь первый запорол я.

Смотреть видеосюжет Фильм «Ёлки» снимут в Тюмени

Конкуренция и пиар

Директор департамента по общественным связям, массовым коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский честно объяснил, почему Тюменская область с удовольствием принимает участие в съемках «Елок». По его словам, кинофраншиза – одна из самых популярных в истории кино, а одна из частей попала в список самых кассовых и популярных фильмов за всю историю российского кино.

– Нам, жителям региона, кажется, что Тюменская область – могучая территория, и это так. Но если посмотреть в масштабах страны, то у нас проживает всего 1 процент населения. В конкуренции с другими регионами нам важна борьба за человеческий капитал, инвестиции и туристический поток, поэтому необходимо быть всегда на виду, – рассказывает Павел Белявский.

Смотреть видеосюжет В Тюмени стартовали съемки фильма «Ёлки».

Вторая причина участия в «Елках» – развитие тюменских креативных индустрий.

– С 2015 года на базе центра «Медиаполис» мы развиваем медиакластер, который занимается контентом. Наши ребята сделали самый кассовый проект за всю историю российского документального кино об истории русского рэпа BEEF. Компьютерная графика, которая делается тюменскими ребятами, в клипах звезд. В общем, 20 процентов команды тюменской новеллы – это наши ребята. Это мощный пиар и развитие креативных команд. Имея такую возможность, грех было не принять участие в этом проекте, – подчеркнул директор департамента.

По сюжету перед Новым годом откроется термальный сезон в Тюмени Фото: Алексей КОСЕНЧУК

А что с сюжетом?

Чтобы подогреть интерес к возрожденным «Елкам», актерский состав пока не раскрывается, но про сюжет уже можно кое-что сказать. Смешная тюменская новелла расскажет о молодой девушке, которая помогает капризной московской звезде. Эта мадам (кто её играет – пока загадка) задержалась в канун Нового года в Тюмени и пытается вернуться домой. А тюменское гостеприимство никак не отпускает московскую звезду, катая её по всем достопримечательностям. Кстати, авторами сценария новеллы выступили молодые тюменские сценаристы Алексей Жуков и Михаил Артемьев.

– Это очень хороший месседж для многих: амбициозная девушка очень хочет уехать в Москву, но в конце фильма передумывает это делать, оставшись в любимом городе, – открывает тайну Антон Богданов. – Раньше из-за дефицита работы наблюдалась тенденция переезда из регионов в Москву. Но сейчас всё изменилось, и уже москвичи приезжают в регионы снимать кино. Кто бы мог подумать десять лет назад, что в Тюмени или Перми будет сниматься фильм?

Режиссер признается, что пока не успел воочию увидеть все достопримечательности нашего города. Зато оценил людей.

– Город – это прежде всего люди. У меня огромная гастрольная практика, и обычно не успеваю увидеть ничего, только людей. Мы такие… сапожники без сапог: смотрим на все красоты со стороны, но воочию ничего не видим. Ах, да… хочу искупаться в ваших термальных источниках, – признается Богданов.

Премьера восьмых по счету «Елок» намечена на 16 декабря 2021 года. По секрету скажем: в начале октября поклонников ждет большой камбэк. А вот что это – узнаем совсем скоро.

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