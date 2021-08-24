В Тюмени снимут продолжение фильма «Ёлки». Скриншот из видео.

В Тюмени снимут продолжение фильма «Ёлки». В одной из ролей горожане увидят губернатора Александра Моора.

Как стало известно, восьмую часть популярной кинофраншизы снимут, помимо Тюмени, в Перми, Уфе, Саранске и других городах. Кто из знаменитых актеров покажется на экране – пока не известно. Но тюменцы точно увидят своего губернатора. Новые «Ёлки» выйдут в кинотеатральный прокат 16 декабря.

Режиссёром фильма станет Антон Богданов, ранее он сам снимался в «Елках». По его словам, это будут старые добрые «Ёлки» и одновременно совсем другие.

– Впервые за историю франшизы все новеллы, которые зрители увидят на экране, будут основаны на реальных событиях. Мы не расскажем, кто из любимых героев появится в новой части, но обещаем появление новых героев и много сюрпризов, – отметил Богданов.