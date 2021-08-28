В Тюмени стартовали съемки фильма «Ёлки». Фото - "Аэропорт Рощино Official Group of Rosсhino".

В Тюмени стартовали съемки очередного эпизода самой известной новогодней саги в России «Ёлки». Первые кадры снимут в бизнес-зале местного аэропорта «Рощино» – его уже нарядили соответствующим образом.

В Рощино появилась искусственная елка с огромными праздничными шарами, также здесь замечены видеокамеры и различная аппаратура для съемок. А ранее режиссер Антон Богданов рассказал тюменцам, что они могут увидеть съемочную группу в любом месте областной столицы.

– Впервые за историю франшизы все новеллы, которые зрители увидят на экране, будут основаны на реальных событиях. Мы не расскажем, кто из любимых героев появится в новой части, но обещаем появление новых героев и много сюрпризов, – отметил Богданов.

Напомним, что в новых «Елках» снимется губернатор Тюменской области Александр Моор. Он пообещал режиссеру достать снег летом.

Как стало известно, восьмую часть популярной кинофраншизы снимут, помимо Тюмени, в Перми, Уфе, Саранске и других городах. Кто из знаменитых актеров покажется на экране – пока не известно. Но тюменцы точно увидят своего губернатора. Новые «Ёлки» выйдут в кинотеатральный прокат 16 декабря.

Смотреть видеосюжет В Тюмени стартовали съемки фильма «Ёлки».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Комсомольская правда» в Тюмени и создатели фильма «Ёлки Последние» выбирают героя

Вы сами решите, кто посетит премьеру главного новогоднего фильма (подробнее)

«Ёлки последние»: Даниил Вахрушев представил в Тюмени заключительную часть новогоднего киноальманаха

… И подвёл итоги «комсомольской» акции «Вселенная добра» (подробнее)