«Невменяем»: поставлена точка в деле жителя Тюмени, взявшего в заложники сотрудников банка

Тюменцы не на шутку перепугались захватчика с подозрительным портфелем, из которого торчали провода Фото: Мария Толстихина

Тюменца, захватившего сотрудников банка и потребовавшего 15 миллионов рулей на «сделку с Бондарчуком», признали невменяемым. Это подтвердила судебно-психиатрическая экспертиза, проведенная в рамках расследования. Теперь мужчину отправят на принудительное лечение.

Еще в день захвата банка по Тюмени разнеслась молва, что с психическим здоровьем налетчика не всё в порядке, ведь сам тюменец утверждал, что ограбить банк его попросил известный российский кинопродюсер Фёдор Бондарчук. Якобы продюсер прислал мужчине сообщение и пообещал взять на роль в своём фильме, поручив будущей «кинозвезде» зайти в офис банка и потребовать деньги. Сам именитый представитель киноиндустрии о ситуации слышал впервые и, конечно, информацию опровергнул.

Банк оцепили правоохранительные органы Фото: Евгений Значковский

Не менее удивительно в этой истории и то, что вместо настоящего взрывного устройства, тюменец положил в свой портфель термос с проводами. О том, что в рюкзаке муляж, не знал никто. Сотрудницы банка, сохраняя спокойствие, вызвали полицию, на протяжении часа говорили со злоумышленником и убедили выйти с деньгами на улицу, где его и задержали сотрудники правоохранительных органов.

В ходе расследования дела выяснилось, что на момент происшествия тюменец действительно был невменяем, а проблемы со здоровьем у жителя дают о себе знать до сих пор. Мужчине требуется медицинская помощь, вскоре его направят на принудительное лечение. Известно, что еще до происшествия тюменец стоял на учете в тюменском психдиспансере.

– В ходе расследования уголовного дела была проведена комплексная амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза, по результатам которой мужчина признан нуждающимся в принудительном лечении. В момент совершения инкриминируемого ему деяния мужчина не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими, – заключили в Следственном комитете РФ по Тюменской области.

В портфеле мужчин вместо взрывного устройства был обыкновенный муляж Фото: Архив "КП"

В связи с медицинскими мерами, которые просто необходимы тюменцу, уголовное дело приостановили и направили в надзорное ведомство для утверждения и дальнейшего судебного разбирательства.

Напомним, утром 7 июля в Тюмени в отделении Сбербанка на улице Червишевский Тракт мужчина в маске, угрожая предметом с торчащими проводами, захватил двух заложников. Тогда силовики оцепили пятиэтажку и эвакуировали жителей. Мужчина потребовал 15 млн рублей. Банк выдал деньги, после чего захватчик потребовал, чтобы оцепление расступилось и ему позволили выйти. На выходе преступника схватила полиция. Им оказался 32-летний Александр Г.

Губернатор Тюменской области Александр Моор постановил наградить знаком отличия «За мужественный поступок» двух сотрудниц банка, которых бандит взял в заложники 7 июля, – старшего клиентского менеджера Наталью Белоногову и руководителя дополнительного офиса Ксению Чернецеву.

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