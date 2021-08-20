Тюменца, захватившего заложников в банке, отправят на принудительное лечение

Мужчина зашел в офис банка и захватил заложников, требуя выкуп в 15 миллионов рублей. Фото: Мария Толстихина

В Тюмени завершилось расследование уголовного дела о захвате заложников в одном из отделений банка. Мужчина захватил заложников и требовал 15 млн рублей.

Всё произошло 7 июля в отделении, расположенному на улице Червишевский Тракт, 19. Неизвестный вошел в здание со спортивной сумкой и, сообщив, что в ней находится опасный предмет, потребовал денежные средства.

В результате спецоперации по освобождению заложников никто из сотрудников банка не пострадал, а подозреваемые был задержан.

– В рамках расследования уголовного дела была проведена комплексная амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза. Мужчина признан нуждающимся в принудительном лечении. В момент совершения инкриминируемого ему деяния он не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими, – пояснили в следственном отделе по Калининскому административному округу города Тюмени.

В настоящее время дело направлено для утверждения и дальнейшей передачи в суд.