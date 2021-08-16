«Их отвага восхищает». Александр Моор наградил за мужество двух тюменок, взятых в заложники в банке

Александр Моор наградил за мужество двух тюменок, взятых в заложники в банке. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Губернатор Тюменской области Александр Моор постановил наградить знаком отличия «За мужественный поступок» двух сотрудниц банка, которых бандит взял в заложники 7 июля. Информация об этом размещена на портале правовой информации региона.

В постановлении, подписанном главой региона, говорится, что старшего клиентского менеджера Наталью Белоногову и руководителя дополнительного офиса Ксению Чернецеву наградят знаком отличия Тюменской области «За мужественный поступок» за смелые и решительные действия при спасении людей в условиях, сопряженных с риском для жизни.

Фото - портал правовой информации Тюменской области.

Ранее глава региона назвал сотрудниц банка необыкновенно смелыми девушками.

– Никто тогда не знал, что в рюкзаке муляж. Опасность была реальной. Первое, что требовалось, – вывести из помещения людей, что и сделали менеджер Наталья Белоногова и руководитель офиса Ксения Чернецева. Девушки, сохраняя спокойствие, вызвали полицию, на протяжении часа говорили со злоумышленником и убедили выйти с деньгами на улицу. Где его и обезвредили сотрудники правоохранительных органов. Отвага девушек восхищает, – отметил Александр Моор.

Напомним, «Комсомолка» вела прямую трансляцию с места ЧП. Инцидент, который, к счастью, обошелся без жертв, произошел 7 июля. Утром молодой мужчина зашел, предположительно со взрывным устройством в сумке, в отделение Сбербанка, взял в заложники людей и потребовал 15 миллионов рублей.

Тогда силовики оцепили пятиэтажку и эвакуировали жителей. Банк выполнил требования захватчика, после этого он потребовал, чтобы оцепление расступилось и ему позволили выйти. На выходе преступника схватила полиция. По предварительным данным, мужчина состоит на учете в психдиспансере.

Также kp.ru опубликовала видео задержания 32-летнего Александра Гриченко, который взял заложников в одном из городских банков. По официальной информации, это произошло в 11.52 местного времени.

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