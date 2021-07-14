В Тюмени тело пенсионерки пролежало 22 дня в морге, но родные думали, что бабушка в реанимации

Внучка Адель Шатило добилась правды, почему семье три недели недели не сообщали о смерти бабушки

Холод по коже бежит от рассказа о том горе, которое переживает сейчас тюменская семья: родные с нетерпением ждали домой из больницы любимую бабушку и маму Адель Шатило, но вместо выписки получили справку о ее смерти трехнедельной давности. Оказалось, тюменка пролежала в морге три недели, а родственникам всё это время сообщали, что врачи борются за ее здоровье. «Комсомольская правда» – Тюмень» выяснила обстоятельства шокирующего инцидента у Екатерины Мамаевой, внучки покойной.

– Мы узнали о смерти бабушки 7 июля – на 60-й день, как наша бабуля «лежала в реанимации». Очередной звонок в справочное: «Ее выписали». – «Как? Когда? Куда?» – «Ждите, сейчас узнаю». В результате узнаем, что бабушка умерла еще 15 июня, 22 дня назад! Что это? – в негодовании задает вопросы Екатерина. – Ведь по закону «невостребованное тело» может храниться в морге 30 дней. А после ритуальные агентства самостоятельно хоронят и присылают огромные счета родственникам умерших.

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Госпитализация

Адель Шатило последние шесть лет жила вместе с дочерью Ларисой Даниловой. Сначала дочь жила с Адель Аркадьевной в ее квартире, но со временем стали невмоготу некоторые бытовые нужды, например, тяжело было одеваться на прогулку. Тогда Лариса перевезла маму к себе в частный дом, где можно было выходить гулять во двор. Там было хорошо и комфортно, плюс Гилёвская роща рядом, а по хозяйству всегда поможет зять. Так семья жила три года, до злополучного дня госпитализации.

7 мая 2021 года 86-летнюю тюменку Адель Шатило госпитализировали в тюменскую областную клиническую больницу № 2. Из дома в тяжелом состоянии с диагнозом «мозговая температура» ее увезла скорая помощь. Отметим, что диагноза «коронавирус» у пенсионерки не было. В приемное отделение Адель Аркадьевну приняли с копиями документов – паспорта, СНИЛС, справкой об инвалидности, страховым полисом. Была приложена копия приказа об опеке, на котором крупными цифрами был написан номер телефона опекуна, имя, отчество – дочери пациентки Ларисы Даниловой.

В реанимационном отделении бабушка пролежала до 17 мая, потом родным сообщили об улучшении и переводе ее в отделение сосудистой хирургии и кардиологии. Лечащий врач сказала, что на 21 мая была назначена выписка домой, как вдруг наступило ухудшение, и бабушку перевели опять в реанимационное отделение.

– В реанимационное отделение не пускают, поэтому опекун стабильно звонила и справлялась о ее самочувствии по телефону справочной службы второй областной больницы, приезжала туда (в «справочную»), где ей отвечали: «Стабильно тяжелая, находится в реанимации». Однажды опекун дозвонилась до реанимационного отделения, и на вопрос, отчего они не берут трубку телефона, ответили: «Мы здесь людей реанимируем, у нас нет человека, который специально бы сидел на телефонных звонках. Звоните в справочное, но, если будут какие изменения, мы сами позвоним. У нас есть ваш номер телефона», – приводит примеры диалогов с медработниками Екатерина Мамаева.

На руки родственникам выдали выписку с диагнозом патологоанатома

По словам родственников, Адель Аркадьевна болела, родные были готовы к ее уходу

После такой настоятельной просьбы медиков опекун перестала звонить ежедневно, справляться о здоровье Адель Аркадьевны родственники стали раз в неделю, звонили в справочную и в экстренную реанимацию, куда, по словам медиков, перевели бабушку. И всё время им говорили одно и то же: «Находится в стабильно тяжелом состоянии».

В поисках истины

Лариса Данилова приходила в больницу в надежде узнать больше о состоянии мамы 17, 20, 24 июня… Как позже выяснилось, Адель Аркадьевна тогда уже была в морге, но дочери отвечали: «Шатило А. А. числится в экстренной реанимации, находится в стабильно тяжелом состоянии».

Дочь звонила в больницу 27 июня, 4 июля – информация та же, без изменений. Очередной звонок в справочную 7 июля поверг в шок. Медсестра сообщила, что что Адель Аркадьевна выписана, а потом растерянно сказала: «Она умерла 15 июня».

Еще бы неделя в морге – и Адель Шатило хоронили бы за счет государства. Притом что родные не находили себе места, не могли связаться с любимой мамой и бабушкой. Многое в этой истории непонятно родным умершей тюменки.

– Врач, которая наблюдала бабушку в терапии, сказала моей маме: «Приходили из реанимации, искали номер телефона опекуна». Якобы потеряли его, когда перевозили бабушку из одной реанимации в другую. Даже если это действительно так и некому было оставить запрос в опекунство и по адресу регистрации, а также по адресу, по которому забрали ее из дома, то почему в «Справке», в которую всех отправляют за информацией о состоянии больных, не обновлялась информация три недели? Почему «Справка» говорила, что бабушка «стабильно тяжелая»? Значит, старшая медсестра не подавала сведений о смерти человека? – все эти домыслы сегодня мучают внучку Адель Аркадьевны.

Свидетельство от смерти подписано той же датой, когда стало известно о смерти Адель Шатило

Екатерина дополняет, что бабушку перевели в реанимацию вместе с документами и номером телефона опекуна. При оформлении истории болезни на титульном листе всегда указывается номер телефона близкого родственника. Палатная сестра также имела номер телефона, который ей лично диктовала Лариса Данилова. Почему же родственники Адель Аркадьевны так поздно узнали о ее смерти?

– Возможно, это была врачебная ошибка, которую хотели скрыть? Или обычная халатность равнодушных людей? Что это? – спрашивает врачей Екатерина Мамаева.

Свои вопросы, детализацию телефонных звонков и другие документы родственники умершей тюменки направили в прокуратуру Тюменской области.

– Мне очень важно, чтоб подобного рода халатность (если дело в халатности) не повторялась впредь ни с одной семьей в России. Это настоящий шок и боль для всех нас, – поделилась горем собеседница «Комсомолки».

Прощались с Адель Аркадьевной в минувшую пятницу, 9 июля

Редакция kp.ru направила запрос на информацию об инциденте в ОКБ № 2 в департамент здравоохранения Тюменской области. В ведомстве пояснили, что по обращению Екатерины Мамаевой проводится проверка. С семьей Адели Аркадьевны связались все органы власти: департаменты соцзащиты и здравоохранение, опекунский совет и замгубернатора, встреча с ними состоялась сегодня утром, 14 июля.

– Машина запущена, проверки начались. Они распечатали полностью телефонные разговоры моей мамы с медицинскими учреждениями начиная с марта. Нашли лист, где был записан номер моей мамы. Говорят, что со «Справкой» произошел какой-то системный сбой, операционная программа не обновлялась три недели и как раз 7 июля она обновилась и нам сообщили о смерти бабушки. На основании этого сделали вывод, что виновные должны быть наказаны, – рассказала Екатерина Мамаева. – Мама говорит: «Нам не надо ни крови, ни войны. Нам надо, чтобы вы систематизировали данные». Чтобы с другими людьми такого не произошло.

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