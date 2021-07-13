В Тюменской области уволили чиновника после жалобы жителей на Прямой линии с президентом

Увольнение заместителя главы Уватского района по вопросам ЖКХ - последствия "Прямой линии с президентом"? Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Жалоба жителей поселка Демьянка Уватского района Тюменской области на баснословные суммы в платежках за коммунальные услуги, все еще резонирует последствиями после прямой линии с Владимиром Путиным, состоявшейся 30 июня 2021 года. Спустя две недели стало известно, что из районной администрации уволился заместитель главы, ответственный за ЖКХ.

Впервые россияне услышали о колоссальных платежках за коммунальные услуги на прямой линии с Владимиром Путиным. Президент удивился представленным документам и поручил разобраться в ситуации ведомственным органам. С тех пор местная власть наводит порядок, ведь в тот же вечер следственный комитет заинтересовался платежками сельчан, а уже на следующий день за 500 км от Тюмени в поселок на севере региона прибыл прокурор Тюменской области Владислав Московских, чтобы самому выслушать жалобы жильцов. В это же время побывал в Демьянке и журналист «Комсомольской правды» – Тюмень», чтобы лично побеседовать с местными жителями.

Прогулка по Демьянке впечатлила контрастами: вблизи поселка журналист увидел «будто вчера выложенный асфальт на дороге», а в самом населенном пункте – то новостройки под стать тем, что в областном центре, то бараки-заброшенки. Местные жители уже делают селфи со знаменитым домом на Пионерной, откуда Тарлан Тагиров «с батальоном» жильцов дома разговаривали по видеосвязи с главой государства. После прямой линии Тарлан не спал всю ночь. Борясь с бессонницей, в четыре утра подошел к окну и напоролся на коммунальщиков, которые наспех «латали дыры». Дальше журналист «Комсомолки» увидел по-настоящему бешеные суммы за коммуналку – уже не 70 тысяч рублей за месяц, а более 200 тысяч рублей.

Отметим, что сразу после прямой линии с президентом губернатор Тюменской области Александр Моор собрал экстренное совещание, на котором поручил разобраться с жалобой жильцов из Демьянки. В результате специалисты выяснили, что управляющая компания не вовремя передавала показания общедомового прибора учета тепловой энергии и несвоевременно отправляла в ресурсоснабжающую организацию сведения о датах регистрации права собственности людей на их квартиры, комментарий об этом дала СУЭНКО. По поручению главы региона плату за ЖКУ пересчитали, а «управляшку» оштрафовали на 125 тысяч рублей.

Кроме того, выяснилось, что жильцам при переселении из ветхого жилья пришлось доплачивать за новые квартиры. В соответствии с законодательством по осуществлению договора мены оценивается жилье в аварийном доме и новое жилье в новом построенном доме.

– Иногда эта оценочная стоимость не совпадает. И тогда эту сумму собственник должен доплатить. В этом конкретном случае у Тарлана Тагировича была площадь жилья 52,7 квадратных метра, а в новом доме ему предложили площадью 56,7 квадратных метра. Разница в оценке составила 52 900 рублей. При этом по просьбе собственника ему была предоставлена рассрочка по оплате данной суммы на период в пять месяцев. Похожие ситуации были у других собственников. Суммы варьировались от нескольких десятков рублей до 150 тысяч рублей, – прокомментировал Александр Моор.

Сейчас СМИ и соцсети облетела новость о том, что уволен заместитель главы Уватского района Тюменской области по вопросам ЖКХ, который курировал вопрос переселения из ветхого жилья. К сожалению, «Комсомолке» пока не удалось дозвониться в администрацию Вагайского района: перенаправляют на других специалистов, скидывают звонки или попросту не берут трубку.