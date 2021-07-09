Жителям поселка Демьянка сделали перерасчет за коммунальные услуги

Тот самый дом, жители которого жаловались Путину на сверхплатежи за коммуналку Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Жителям села Демьяновка в Тюменской области вернули деньги, которыми жильцы оплачивали коммунальные платежи, составленные неверно из-за халатности коммунального предприятия Уватского района. Людям ежемесячно приходили баснословные счета за коммуналку – от 40 до 70 тысяч рублей. В итоге общая сумма перерасчета составила более 220 тысяч рублей. Об этом рассказали в прокуратуре Тюменской области.

После того как о ситуации в Демьянке узнал Владимир Путин на прямой линии, делом занялась Генеральная прокуратура РФ, по поручению которой жителям произвели перерасчет платы за коммунальные услуги. Хозяева 14 квартир платили по ошибочным начислениям. Каждому из них вернули деньги, принадлежащие им по праву.

Как выяснилось, из-за бездействия коммунального предприятия прибор учета холодной, горячей воды, тепловой и электрической энергии ввели в эксплуатацию только 2 апреля 2021 года, в то время как договор между демьянским коммунальным предприятием и застройщиком «Крылья» от 1 февраля 2021 года. В связи с этим начисления АО «СУЭНКО» платежей за коммунальные услуги велись по нормативу потребления, что было жестким нарушением.

По закону до заселения муниципальных жилых помещений расходы несут органы местного самоуправления, но администрация Уватского муниципального района решила этого не делать. В связи с этим финансовая нагрузка переходила на самих жильцов.

– Так, в квитанциях граждан на оплату коммунальных услуг, право собственности у которых возникло в апреле 2021 года, незаконно включена плата за услуги и за март, – пояснили в прокуратуре Тюменской области.

Помимо денежного возврата, привлекли к административной ответственности и работника муниципального предприятия. Также заместитель прокурора Тюменской области и начальник региональной жилищной инспекции приняли от жителей поселка еще 17 обращений, большая часть из которых по вопросам ЖКХ. Сейчас они проверяются. Территориальным прокурорам поручили следить за ситуацией.

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