Последствия дождя в Тюмени: ливень и град атаковали Тюменскую область

Ливень и град атаковали Тюменскую область с 13 на 14 июля. Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени вчера, 13 июля, прошел ливень, град и гроза. Затопило улицы, часть домов в городе на несколько часов оставались без света. В Тюмени за ночь с 13 на 14 июля выпало 30% июльской нормы осадков. Специальные организации ликвидируют последствия проливного дождя. За 12 часов в Центральном округе дорожники откачали 240 кубометров воды с помощью четырех автомобилей.

Днем сотрудники дорожной службы продолжают ликвидировать последствия сильнейшего ливня и грозы. Задействовано шесть единиц спецтехники и шесть насосных станций, уточняют в администрации. Показываем последствия дождя. Что происходило сегодня утром – несколько моментов вчерашнего буйства погоды.

Тюменцам удалось заснять отличную молнию в разных частях города. Грозовое облако, согласно данным синоптиков, распространилось по всей области, но сосредоточено было в северо-восточной части Тюмени. Сначала небольшой дождь только брызнул, настоящую силу он набрал ближе к 20.00.

Фото: соцсети.

– Гроза такая красивая. Сделали снимок над Восточным округом. Только полюбуйтесь, – пишут пользователи в социальных сетях.

Потопы в домах и конкурс «самая большая лужа»

Однако радости от долгожданной грозы и дождя быстро кончились. Уже ночью тюменцы поняли, что непогода принесла больше проблем, чем облегчения. Сегодня ночью дождь залил технический этаж над жилыми квартирами в доме на улице Каспийской, 3/1. Тюменцы обратились в Госжилинспекцию.

Аналогичная ситуация в многоквартирном доме на улице Казачьи Луга, 12.

– Дом по улице Казачьи Луга,12. Топит весь дом, все 16 этажей. На крыше бассейн образовался! Больше часа назад вызвали МЧС и сотрудников УК «Озерное», никто так и не прибыл, – возмущаются местные жители и делятся видеокадрами потопа в доме.

Одновременно жители устроили конкурс на самую большую лужу после непрекращающихся дождей. В топ-3 попало «море» на Артамонова. За ним следует огромная лужа на Широтной, между домами 170/3 и 172/2, сообщают пользователи социальных сетей.

Потоп образовался у пруда Южного, рядом с продуктовым магазином.

– Кто там дождиков хотел? Сейчас две недели плавать будем. Хоть лодку покупай и плыви, ей богу, – веселятся тюменцы.

Ночной ливень также размыл мост под Тюменью. Гигантская дыра образовалась в дорожном полотне после 10-часового дождя.

– Может случиться беда, провал дорожного полотна на объездной напротив Источника на Яру, – пишут пользователи в соцсетях.

Воспользовались ситуацией накануне вечером таксисты. Они взвинтили цены на такси сразу в три раза, как только начался ливень и непогода.

– С дождиком бензин дорожает? Расходники в 10 раз изнашивается? Чтобы клиент тебе не марал случайно салон, постели что-нибудь туда, куда он ноги поставит, протереть 5 секунд времени. Или вы совсем немощные, – негодовали жители Тюмени.

В среднем стоимость поездки взлетела на 30 – 50%. Если раньше 15-минутная поездка обходилась от 150 до 200 рублей, то в ливень и грозу добраться до дома через несколько зданий можно было только за 300 – 400 рублей.

Град уничтожил урожай и повредил машины

Жители Исетского и Тюменского районов сообщили 13 июля вечером о выпавшем граде размером с куриное яйцо. Опасное природное явление повредило автомобили и разбило окна. Аналогичная ситуация происходила в поселке Богандинский. У многих тюменцев повреждены автомобили, крыши домов и огороды.

Фото: соцсети.

– Не только урожай пострадал. И в домах стекла выбило. Теплицы пробило. Машины помяло, – жалуется один из пользователей в соцсети «Вконтакте».

Согласно данным сервиса визуализации погоды «Вентускай.ком», град чудом обошел Тюмень стороной, затронул только окраины. Пик непогоды пришелся на 8 утра в пятницу, 14 июля. В течение дня грозовое облако покинет областную столицу и уйдет на северо-восток, по направлению к Новосибирску.

Остались без света и интернета

В разгар непогоды жители Тюмени остались без электричества: свет пропал на фоне грозы. По данным сайта СУЭНКО, без электроэнергии ночью остались жители Калининского и Центрального округов. Электричество пропало на улицах Карла Маркса, Куйбышева, Новой, Новосибирской, Парковой, Пышминской, Мира и Волгоградской. Тысячи людей до 3 и 5 утра остались без света.

– Подача электроэнергии восстановлена в 6.35, – указано на официальном сайте энергетической компании.

Кроме того, жители Тюмени сообщали о перебоях с домашним интернетом. Оператор «Дом.ру» перестал работать в домах на улице Парфенова, (район КПД). В некоторых домах города интернет до сих пор не появился, после грозы произошли аварии.

Аналогичная ситуация в Тюменском районе.

– В настоящее время 6 аварийных бригад Россетей работают по заявкам в Созоново, Богандинском и Чикчинском, Онохинском и Ембаевском МО. Компания СУЭНКО восстанавливает электроснабжение в поселке Боровский, – рассказала глава Тюменского муниципального района Светлана Иванова.

Чего ждать дальше и когда закончатся ливни?

Отметим, тюменцы пережили жару. Вчера вечером прошел ливень. На выходные синоптики обещают непростую погоду. В субботу, 15 июля ночью столбик термометра опустится до отметки +15 градусов. В этот день облачно, небольшой кратковременный дождь.

Гроза, ливни и град пробудут в Тюмени и области до 23 июля 2023 года. Ожидаются грозы 19, 21 и 22 июля, в остальные дни недели ливень и сильный ветер. Также возможна гроза 26 июля, уточняют метеорологи.

Синоптики сообщают, что после прохладных выходных в Тюмень постепенно вернется жара. К пятнице, 21 июля, температура воздуха достигнет +27 градусов.

Напомним, аномальная жара в регионе трижды побила температурный рекорд. Столбики термометров 11 июля достигали отметки в +38 градусов.