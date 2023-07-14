На Тюмень передали вторую волну града

Фото: паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

В четверг, 13 июля 2023 года, на Тюмень обрушился крупный град. В частности, необычные осадки наблюдали жители Исетского района и поселка Богандинский.

При этом метеорологи дают на пятницу, 14 июля 2023 года, неутешительный прогноз. До конца дня по всей Тюменской области ожидается опасное явление – крупный град. В пятницу в регионе сохранится ветер порывами до 25 метров в секунду, сильные дожди и даже ливни, грозы, а также понижение температуры днем до +19 градусов Цельсия.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Ночью столбик термометра достигнет отметки в +15 градусов. Грозовой циклон покинет Тюменскую область только к 23:00, однако в регионе сохранятся кратковременные дожди.

В региональном МЧС в связи с этим просят тюменцев не находиться рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами и шаткими конструкциями, не парковать под ними машины. Также нельзя оставлять детей без присмотра. В случае выпадения крупного града рекомендуется не выходить из дома.

Напомним, тюменцы 13 июля вечером наблюдали световые столбы молний от долгожданной грозы.