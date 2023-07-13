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Происшествия13 июля 2023 15:52

Световой столб молний попал на камеры тюменцев во время долгожданной грозы

В Тюмени сфотографировали огромный световой столб молнии
Виктория Гаврик
Световой столб молний попал на камеры тюменцев

Световой столб молний попал на камеры тюменцев

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В Тюмени долгожданный дождь и гроза. Нам удалось заснять отличную молнию. Видеозапись из Комсомольского сквера Калининского района. Здесь в небе сверкает тысячи молний, небо каждую минут озаряют стрелы. Как только загромыхало, все тюменцы экстренно покинули парк. Дождь немного покапал, но быстро прекратился. Слишком мало для серьезного полива растительности после длительной засухи. Добавим, такая погода продержится в Тюмени еще несколько дней. Синоптики передали ливни, грозы, молнии и даже град на всей территории области с 13 по 15 июля, включительно. Напомним, аномальная жара в регионе трижды побила температурный рекорд. Столбик термометра с 11 июля достиг отметки в +38 градусов.

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