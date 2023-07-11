На Тюмень идут грозы и кратковременные дожди

С 11 по 13 июля в Тюмень нагрянет непогода. Фото: Виктория Гаврик

На Тюмень надвигаются грозы, от которых горожан не спасет жара. В ночь с 9 на 10 июля в Тобольске прошел сильнейший ливень, почти с ураганным ветром, непогода повредила крыши и машины. Судя по всему, Тюмень ждет та же история.

Согласно прогнозу синоптиков, 11, 13 и 14 июля в областной столице ожидаются слабые кратковременные дожди с грозами. Температура прогнозируется выше нормы. Так, с 11 по 12 июля в Тюмени столбики термометров поднимутся до +39 градусов. После четверга температура в городе начнет резко снижаться. Однако жара вернется в регион к 22 июля.

Напомним, Роспотребнадзор посоветовал тюменским компаниям сократить рабочий день из-за адской жары.