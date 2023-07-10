На Тобольск обрушились шквальный ветер и проливной дождь: последствия непогоды

Фото: группа «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».

Природные катаклизмы продолжаются в Тюменской области. И пока в областной столице царит испепеляющая жара в +35 градусов Цельсия, на юго-востоке области, в Тобольске, 9 июля ночью разыгралась непогода.

Около 18 часов на Тобольск налетел шквальный ветер, который сопровождался ливнем и грозами, сверкали молнии. Стихия разыгралась. И хотя внезапная непогода длилась недолго, успела нанести и материальный, и моральный ущерб горожанам.

В торговом центре «Михайловский» в 7а микрорайоне сорвало кровельный шифер. Его куски полетели на припаркованный рядом автотранспорт. Пострадали два автомобиля. Кроме того, в 10-м микрорайоне 3Г во время ураганного ветра сорвало крышу мусорной площадки и швырнуло прямиком в дорогостоящую иномарку, рассказали очевидцы в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».

Улицы и автомобильные магистрали через пару часов оказались затоплены. Жителям удалось заснять ночную грозу. Они поделились фотографиями природного явления в социальных сетях.

Фото: группа «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».

Согласно прогнозам синоптиков, 10 июля 2023 года в Тобольске также ожидаются грозы, при этом воздух прогреется до +31 градуса. Напомним, мы рассказывали, что в регионе объявили штормовое предупреждение из-за испепеляющей жары и шквалистого ветра с 10 по 13 июля.

Как жители пережили первую волну душной погоды, редакция рассказала ранее.