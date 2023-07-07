Жара в Тюмени: жители Тюмени спасаются от зноя в городских фонтанах и под кондиционерами

Рассказываем и показываем, как тюменцы пережили первую волну адской жары. Фото: Виктория Гаврик

Жители Тюмени и области пережили первую адскую неделю. Люди спасались в жару разными способами. Некоторые атакуют фонтаны и тенистые островки, часть жителей купалась в водоемах, дефилировала в открытой одежде, покупала вентиляторы и кондиционеры, а часть населения в регионе пряталась дома за шторами от палящего солнца.

Сибирь и Урал пережили первую волну жары, вторая уже на подходе, она начнется с 10 июля. На текущей недели столбики термометров поднимались до +50 градусов Цельсия на солнце. Фотографией аномальной погоды поделилась жительница в социальных сетях. На ее градуснике, который провел на улице полдня, столбик термометра поднялся до отметки в +50.

Фото: соцсети.

Однако по-настоящему температура воздуха в Тюмени на текущей недели не превысила +34 градусов днем.

Спасаемся от жары

Палящее солнце вынуждало горожан тянуться ближе к воде. Дети и взрослые ежедневно стягивались к «сухим» фонтанам, некоторые не стеснялись принимать ванны и в обычном фонтане, где купаться запрещено. В борьбе с жарой все средства хороши, уверены жители Тюмени. Особенно радостно чувствуют себя дети. Ребята и взрослые предпочитают проводить время в жару у фонтана на площади 400-летия Тюмени, в сквере Комсомольский и у Цветного бульвара.

Фото: соцсети.

В Роспотребнадзоре сообщают, что это не лучшая идея: в обычном фонтане можно подцепить множество заболеваний или получить травмы. Специалисты ведомства выделили несколько причин, по которым про традиционное летнее развлечение лучше забыть навсегда.

Например, вода в фонтане обновляется нечасто, она не очищается и не обеззараживается: для фонтанов нет требований, как для бассейнов, предназначенных для купания и занятий спортом.

Фото: соцсети.

Еще размножению микроорганизмов способствует жара. Купание в фонтане может вызвать не только простуду, но и другие крайне неприятные заболевания – острую кишечную или респираторную инфекцию, конъюнктивит, вирусный гепатит А, энтеровирусные и ротавирусные инфекции.

Купаясь в фонтане, можно получить электротравму из-за подведенных к этим элементам благоустройства коммуникациям и подсветки. И от обычных травм никто не застрахован. Можно упасть со скользких бортиков или напороться на острые предметы в воде.

Вторым по эффективности способом спасения от жары стали кондиционеры. Журналисту «КП» в справочной службе магазинов электротехники Тюмени рассказали, что за последний месяц их продажи выросли на 130%. Тюменцы предпочитают недорогие кондиционеры для дома либо дешевые напольные вентиляторы. Стоимость такой техники на сегодняшний день – от 3 до 12 тысяч рублей.

Фото: Тюменское время

Есть пострадавшие от солнечного удара

На этой неделе тюменцы становятся жертвами жары. За последние дни медики оказали помощь трем горожанам с солнечными и тепловыми ударами.

Как сообщили в областном департаменте здравоохранения, 2 июля за медицинской помощью обратился 60-летний мужчина. После долгой физической работы на жаре он почувствовал слабость и головокружение. Кроме того, в этот же день в обед семилетний мальчик вернулся с прогулки с температурой – перегрелся на солнце без головного убора. В этот же день очевидцы вызвали скорую женщине, которая искупалась в озере, а потом на жаре почувствовала слабость и жажду.

Врачи напоминают, что тепловой удар, перегревание возникают при температуре воздуха выше 37 градусов и под прямыми лучами солнца. Признаки – общая слабость, потеря ориентации в пространстве, головокружение, головная боль, в тяжелых случаях – рвота, повышение температуры тела.

Необходимо перенести пострадавшего в тень или в помещение с кондиционером, положить с приподнятыми ногами, обеспечить приток свежего воздуха. Стоит наложить холодный компресс на лоб, шею, намочить открытые участки тела водой. Если пострадавший в сознании, необходимо дать ему воды. В том случае, если человек находится без сознания, нужно уложить в устойчивое боковое положение, вызвать скорую помощь, контролировать пульс и дыхание.

Горят машины и дома

В один из самых жарких дней недели, 4 июля, когда солнце еще светило, загорелась маршрутка № 57. Водитель доехал до конечной остановки «Московский дворик» (это в Академическом проезде в деревне Дударева), неожиданно машина вспыхнула, дым был виден по всей округе. К счастью, обошлось без жертв.

– Сообщение о возгорании маршрутного такси в Дударева поступило в 19:26. На месте работали две единицы техники и шесть человек личного состава. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара станет известна позже, когда ее установят дознаватели, – рассказали редакции «КП» в пресс-службе МЧС России по Тюменской области.

Иногда происходили локальные возгорания строений или жилых домов. Например, вспыхнула крыша на улице Луначарского. По версии спасателей, огонь с балкона на пятом этаже перекинулся на крышу пятиэтажки. Пожарные потушили огонь на площади почти 600 квадратных метров, но жителям теперь приходится разгребать последствия. Погорельцев разместили на время в гостиницах.

Советы врачей

Во время аномальной жары, которая ожидается в Тюменской области с 10 по 12 июля, находиться на солнце лучше в «безопасные часы», советуют врачи. Например, утром до 11:00, вечером – после 16:00. Также медики не рекомендуют заниматься физическими изнуряющими упражнениями под палящим солнцем. Не оставляйте детей и животных в припаркованных транспортных средствах, подчеркивают медики.

Когда всё закончится?

Синоптик спрогнозировал «взрыв жары» в некоторых регионах России. По словам руководителя прогностического центра «Метео», с 10 по 12 июля в Орске столбики термометров поднимутся до +41 градуса, а в Тюмени и Омске – до +37 градусов.

Фото: соцсети.

– Этот весь регион, включая Средний и Южный Урал, будет подвержен опалительному воздействию жары, – отметил эксперт.

Аномальная жара закончится в регионе, согласно предварительному прогнозу метеорологов, после 13 июля. К следующим выходным в Тюменской области похолодает до +15…+20 градусов. Такая погода продержится в регионе до конца июля.