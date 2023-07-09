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НовостиПроисшествия9 июля 2023 8:59

Синоптики назвали самые жаркие дни июля в Тюменской области

В Тюмени ожидается экстремальная жара до +38 градусов
Серафима Краснова
Ночью температура воздуха снизится до +27…+28 градусов.

Ночью температура воздуха снизится до +27…+28 градусов.

Фото: Виктория Гаврик

Вторая волна сухой и жаркой погоды надвигается на Тюменскую область. С 10 по 13 июля в регионе ожидается повышение температуры воздуха до +36 градусов. Однако ощущаться такая жара будет, как +38...+39 градусов. Об этом рассказали в Информационном центре правительства Тюменской области.

— Максимальная температура воздуха может достигать выше +36 градусов. Осадков в этот период не ожидается, — уточнили в региональном правительстве.

Ночью температура воздуха снизится до +27…+28 градусов Цельсия. Уже сегодня вечером столбик термометра достигнет отметки в +32 градуса.

Мы рассказывали, как тюменцы пережили первую волну адской жары. В частности, в городе горели автомобили и дома. Взрослые и дети спасались от солнца в фонтанах.