Синоптики назвали самые жаркие дни июля в Тюменской области

Ночью температура воздуха снизится до +27…+28 градусов. Фото: Виктория Гаврик

Вторая волна сухой и жаркой погоды надвигается на Тюменскую область. С 10 по 13 июля в регионе ожидается повышение температуры воздуха до +36 градусов. Однако ощущаться такая жара будет, как +38...+39 градусов. Об этом рассказали в Информационном центре правительства Тюменской области.

— Максимальная температура воздуха может достигать выше +36 градусов. Осадков в этот период не ожидается, — уточнили в региональном правительстве.

Ночью температура воздуха снизится до +27…+28 градусов Цельсия. Уже сегодня вечером столбик термометра достигнет отметки в +32 градуса.

Мы рассказывали, как тюменцы пережили первую волну адской жары. В частности, в городе горели автомобили и дома. Взрослые и дети спасались от солнца в фонтанах.