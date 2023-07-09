Роспотребнадзор посоветовал жителям Тюмени сократить рабочий день из-за жары

Роспотребнадзор дал работодателям рекомендации по работе в жару. Фото: Виктория Гаврик

Роспотребнадзор Тюменской области дал работодателям рекомендации по работе в жару. Так, в регионе установились действительно жаркие дни. По метеорологическому прогнозу синоптиков, на следующей рабочей неделе – с 10 июля 2023 года температура на улице будет достигать +37 градусов Цельсия. Такая погода может привести к ухудшению условий труда работающих, особенно в помещениях без кондиционера.

По мнению экспертов, работы в нагревающем микроклимате необходимо проводить при соблюдении мер профилактики и рекомендаций относительно режима работ. Например, в случае если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градуса Цельсия, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов - на два часа, при температуре 30,5 - на четыре часа.

– Для профилактики перегревания организма (гипертермии) необходимо организовать рациональный режим работы. При работах на открытом воздухе и температуре наружного воздуха 32,5 градуса и выше продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15 - 20 минут с последующей продолжительностью отдыха не менее 10 - 12 минут в охлаждаемых помещениях. При этом допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 4 - 5 часов для лиц, использующих специальную одежду для защиты от теплового излучения, и 1,5 - 2 часа для лиц без специальной одежды, – заявили в пресс-службе Роспотребнадзора Тюменской области.

В течение рабочего дня в помещениях и офисах следует поддерживать температуру воздуха в пределах +24…+25 градусов Цельсия. Работа при температуре наружного воздуха более 32,5 градуса по показателям микроклимата относится к опасным, а именно экстремальным. Следует изменить порядок рабочего дня, перенося такие работы на утреннее или вечернее время.

Напомним, мы рассказывали, как животные в зоопитомнике переживают жаркие дни.