Как в зоопитомнике под Тюменью животные спасаются от жары: кондиционер и обливания холодной водой

Фото: зоопитомник экзотических животных | д.Патрушева.

Жара, которая заставила изнывать всю Тюменскую область, отразилась и на братьях наших меньших. Волонтеры и работники центров с животными несколько раз на дню меняют воду диким зверятам. Иногда животных приходиться обливать водой с головой. Уход за зверями— это целая история про ответственность и круглосуточную помощь. Так, в зоопитомнике «У Лукоморья» в деревни Патрушево животные стали менее активными из-за 30-градусной жары.

Несколько дней подряд столбик термометра в Тюменской области уверенно держится на уровне +28…+32 градуса, что не может не радовать. И пока сибиряков, как магнитом, притягивает на ближайшие пляжи, у обитателей зоопарков есть свои лайфхаки. Спастись от зноя стремятся все: от медведицы Груши до местных белочек. Тем временем синоптики спешат предупредить: жара не торопится покидать регион и продержится вплоть до середины недели. Наиболее жаркие дни ожидаются с 10 по 13 июля. Рассказываем, как вступившее в права лето, встречают обитатели тюменского зоопитомника. Об этом журналисту «Комсомольская правда» рассказала ветеринар Татьяна Усламина.

— Животные чувствуют себя хорошо, у всех созданы благоприятные условия для существования, даже в жаре. Ежедневно мы поливаем водой и животных, и выгульные площадки, меняем воду. В домиках почти у каждого крупного питомца есть кондиционер. Вода меняется еще чаще, чем в обычные дни, контролируется температурный режим жидкости, чтобы она сильно не нагревалась. Если говорить о питании, то все животные кушают хорошо. Активность с приходом жары снижена у всех зверят. Они не выходят в такую погоду практически из домиков, сидят либо в тенечке, леопард вообще не выходит днем, только вечером. Питание у животных не изменилось, только мы сейчас добавляем больше фруктов, но это в силу сезонности, — пояснила ветеринар зоопитомника.

Пожалуй, в условиях зноя больше всего повезло бельчатам. Они наслаждаются солнцем, подставив брюшко солнышку. Некоторые зверята принимают прохладные ванны в попытке охладить животик.

К слову, у медведицы Груши есть огромный тазик и кран с нескончаемым фонтаном воды. Она резвится и умывается, так весь день, отмечают сотрудники питомника. Обычно в жару активность как у людей, так и у животных заметно снижается. Но местной косолапой хулиганке даже в зной все ни по чем. Она активно барахтается в тазике.

Медведица работала в Московском цирке и снималась в кинофильме «Братья детективы», в некоторых сериях. Теперь эта лежебока любит понежиться в своем уютном вольере и показаться во всей красе перед гостями.

Замкнулась в своем вольере вместе с кондиционеров леопард Миамура. По словам ветеринара, животное выходит только после заката солнца, но питается нормально и много пьет, как и остальные зверята. Представитель семейства кошечьих выбрал людской способ борьбы с жарой: дома с кондиционером, постоянно в горизонтальном положении.

Всем известно, что лисы – животные ночные. Пока столбик термометра уверенно ползет вверх, рыжая посвящает день сну. Спрятавшись от солнечных лучей в тень, плутовка, мило посапывая, набирается сил.

Мы рассказывали, как люди пережили первую волну жары в Тюменской области.