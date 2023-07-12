Аномальная жара в Тюмени побила рекорд 1972 года

Столбики термометров 11 июля достигли отметки в +38 градусов. Фото: Виктория Гаврик

Синоптики Обь-Иртышского УГМС сообщили 12 июля 2023 года об установлении нового температурного рекорда в Тюмени. Исторический максимум температуры воздуха в областной столице был перекрыт дважды – 10 и 11 июля. Он составил +38 градусов, предыдущий рекорд в +31 градус был зарегистрирован 51 год назад – в 1972 году, отмечают метеорологи.

– Омская и юг Тюменской области – на пике жары, виноват в которой антициклон. Штормовое предупреждение об опасном явлении – сильной жаре – действует на этих территориях 10-13 июля. Очень жарко и на юге Тюменской области. В областном центре два дня подряд наблюдается перекрытие исторического максимума температуры воздуха. Так, 10 июля в Тюмени отмечено +34,4 градуса, предыдущий рекорд (+32,2 градуса) зафиксирован в 2008 году. 11 июля было уже +38 градусов, максимум температуры воздуха в этот день в 2020 году составил +33,6 градуса. В Исетском районе Тюменской области максимальная температура воздуха 11 июля повышалась до +41 градуса. Температурные рекорды не исключены 12 и 13 июля. На юге Тюменской области жара от +36 до +41 градуса сегодня еще сохранится, затем начнет ослабевать, – прокомментировала синоптическую ситуацию начальник гидрометцентра Людмила Литовкина.

Тюменские синоптики уточнили, что по региону температура 11 июля повышалась до +39 градусов в юго-западных районах, а в северных районах – до +35 градусов.

Тем временем с 10 по 13 июля на территории Тюменской области действует штормовое предупреждение в связи с сильной жарой. По данным метеорологов, 12 и 13 июля по региону ожидается от +35 до +40 градусов.

С 14 июля в синоптической ситуации на территориях Омской и юга Тюменской области произойдут резкие изменения – ожидаются грозовые дожди разной интенсивности, усиление ветра, местами град. Температура воздуха понизится, отметили синоптики Обь-Иртышского УГМС.

Напомним, жители Тюмени поделились лайфхаками, как спастись от жары в +40 градусов.