Жители Тюмени поделились лайфхаками, как спастись от жары в +40 градусов

В Тюмени жара достигает +38 градусов.

Сегодня в Тюмени температура воздуха +38 градусов. Несмотря на сильную жару, горожане не сидят дома: они гуляют, отдыхают, работают, едут по делам, пытаясь не расплавиться. Знойная погода сильно скорректировала планы тюменцев. Градусники на улице в Тюмени показывают +48 градусов. Земля раскалилась до +61 градуса.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

Жители областного центра рассказывают, что предпочитают в такую жару передвигаться на машине с кондиционером. Те, кому пришлось сегодня ехать на общественном транспорте, жалуются на неприятный запах и духоту.

Фото: соцсети.

– На улице ужасно просто, лишний раз лучше никуда не ходить пешком, только на машине или такси, но с кондиционером. В машинах без кондиционера хуже, чем на улице, – пишут пользователи.

Фото: соцсети.

– На общественном транспорте лучше не передвигайтесь. Там плохо, воняет, людям дезодорант не помогает, душно, даже с открытыми окнами, – жалуются тюменцы в соцсетях.

– На градуснике в тени 38 градусов. Просто кошмар, – уточняют жители.

Фото: соцсети.

Экстремальный зной в Тюменской области продержится до конца рабочей недели. Сотрудники МЧС дали несколько советов тюменцам, как пережить жару. Для того чтобы избежать неприятных последствий аномально знойной погоды, необходимо соблюдать правила безопасного поведения: стараться держаться в тени, на ветру, чаще принимать душ. Если стало дурно, небольшими глотками выпейте много воды, постарайтесь охладить свое тело, чтобы избежать теплового удара.

Сотрудники тюменского зоопитомника «У Лукоморья» опубликовали видео, как помогают альпаке справиться с жарой. Пекло животные переживают тяжело, так же, как и мы с вами.

Ветеринары заявляют, что касается домашних питомцев, в группе особого риска находятся собаки северных ездовых пород (лайки, маламуты, хаски), а также крупные псы с густой шерстью, такие как сенбернары или ньюфаундленды. Кроме того, это касается собак и кошек с брахицефальным строением мордочки. Однако врачи не советуют купать животинок в ледяной воде, ни при каких обстоятельствах нельзя оставлять их в закрытой машине. Также следует сократить время прогулки с собакой в период дневного зноя. Если питомца от жары начало тошнить, первое, что необходимо сделать, как можно скорее поместить его в холод. По возможности, включите кондиционер. Также для охлаждения можно использовать лед или замороженные продукты из холодильника, которые необходимо завернуть в плотную ткань и приложить занемогшему животному в области легких – это облегчит работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем.