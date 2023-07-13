В Тюменской области выпал град размером с куриное яйцо, повредив автомобили, крыши домов и огороды

Фото: соцсети

Несколько дней подряд Тюмень и Тюменская область изнывала от 40-градусной жары. Аномальная жара в регионе трижды побила температурный рекорд. Столбик термометра с 11 июля достиг отметки в +38 градусов. И вот сегодня вечером, 13 июля, пошел долгожданный дождь, но не просто дождь, а ливень. А жители Исетского и Тюменского районов сообщают о выпавшем граде размером с куриное яйцо.

Фото: соцсети

- Едем из Тюмени в Ялуторовск. Попали под сильный грозовой фронт. Град, гроза и вся машина в вмятинах - делится с нами подписчица Ольга Ф.

По словам очевидцев, аналогичная ситуация происходит в поселке Богандинский. У многих повреждены автомобили, крыши домов и огороды.

- Не только урожай пострадал. И в домах стекла выбило. Теплицы пробило. Машины помяло, - жалуется один из пользователей в соцсети «Вконтакте».

Фото: соцсети

Синоптики прогнозируют, что непогода будет править в Тюменской области еще около суток. Обещают сильный ветер порывами 25 м/с, грозы и дожди.

Напомним, ранее мы писали о том, что жители Тюмени поделились лайфхаками, как спастись от жары в +40 градусов.

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