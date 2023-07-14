В Тюмени за ночь 14 июля выпало 30% июльской нормы осадков

240 кубометров воды выкачено в Центральном округе. Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени за ночь выпало 30% июльской нормы осадков. Специальные организации ликвидируют последствия проливного дождя в городе. С 13 на 14 июля в Центральном округе дорожники откачали 240 кубометров воды с помощью четырех автомобилей.

– Днем последствия стихии продолжают ликвидировать шесть единиц спецтехники и столько же насосных станций. Воду откачивают у дома № 31 в Заречном проезде, а на улице Индустриальной и Юганском проезде вдобавок ко всему убирают упавшие деревья. Работа по наведению порядка в округе продолжается, – отметили в пресс-службе администрации города.

Напомним, 13 июля в Тюмень и область нагрянула непогода. Грозу, молнию, ливни и даже град наблюдали жители региона за минувшие сутки. Световой столб молний попал на камеры тюменцев во время долгожданной грозы.