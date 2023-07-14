В Тюмени ранним утром загорелась квартира жилого дома на Холодильной

Полуголый мужчина успел выскочить из полыхающего дома. Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени ранним утром вспыхнула квартира на втором этаже в доме на Холодильной, 136. По данным редакции «КП – Тюмень», в пожарную службу жители позвонили районе 7 утра. Спасатели прибыли на место происшествия, горела двухкомнатная квартира на втором этаже здания.

– Полуголый мужчина успел выскочить. Полыхало очень сильно. Стекла из окон повыбивало, еще ветер. В пожаре никто вроде не пострадал. Только маленькая собака погибла, задохнулась от дыма, – рассказала редакции соседка, которая наблюдала за происходящим с самого начала.

Стекла из окон повыбивало. Фото: Виктория Гаврик

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в течение получаса. Было задействовано подразделение газодымозащитной службы для эвакуации жителей. На улице оказалось чуть больше десяти людей из соседних квартир. Возгорание потушено, спасатели завершили проливку конструкций.

– Там еще дым идет, как же так, – слышны восклицания со всех сторон.

На улице перед подъездом стоит отчетливый запах дыма и гари. Соседи погорельца обеспокоены состоянием квартир и подъезда из-за пожара. Особо плохо себя чувствовала пожилая женщина, она постоянно пила воду и вытирала лицо. Очевидцы рассказали, что она проживает рядом со сгоревшей квартирой, поэтому очень напугалась. Теперь хозяин жилья подсчитывает материальный ущерб, нанесенный огнем.

На улицу было выведено чуть больше десяти людей из соседних квартир. Фото: Виктория Гаврик

Комментарий от пресс-службы МЧС России ожидается.

Напомним, 13 июля вечером в Тюменской области сверкали молнии, а ночью выпал сильнейший град. Аналогичная непогода ожидается и сегодня.