Движение на окружной дороге Тюмени от поселка Лесобазы в сторону трассы Тюмень – ХМАО частично ограничено

Запрет на передвижение действует в районе 50-ти метров по крайне правой полосе магистрали. Фото: Татьяна Коркина

Транспортное движение на окружной дороге Тюмени по направлению от поселка Лесобазы в сторону федеральной трассы Тюмень – ХМАО частично ограничено. Запрет на передвижение действует в районе 50 метров по крайней правой полосе магистрали.

Инспекторы ДПС устанавливают необходимые дорожные знаки и средства организации дорожного движения.

– На месте работают дорожные службы, выдвинулся наряд ДПС, сотрудники дорожного надзора ГИБДД, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Автомобилистов просят проявлять осторожность в месте ограничений, а также выбирать безопасную скорость при движении.