Как тюменцы пережили второй день непрерывных дождей

Последствия второго дня непогоды в Тюменской области. Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени на место жаркой и засушливой погоды пришли дожди и сильный ветер. Осадки льют в городе с разной переменностью в течение всего вторника, 20 июня. В разгар лета людям пришлось приодеться и утеплиться, взять зонты и, обходя лужи, чтобы не намочить обувь, идти по своим делам. Природная стихия прошлась по всей Тюмени и внесла коррективы в будни простых жителей.

Фото: соцсети.

Сильный ветер, порывы которого достигают 25 метров в секунду ломал в городе сегодня деревья и опрокидывал светофоры. В соцсетях тюменцы фиксировали последствия ураганного ветра. Так. на улице Льва Толстого рухнула огромная ветра дерева прямо на пешеходную дорожку. К счастью, никто не пострадал. Еще дерево упало на Рижской, на проезжую часть. Его ствол перекрыл одну полос движения автомобильной магистрали. Также деревья упали на улице Ватутина и у детского сада на Олимпийской.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

В это же мгновение в Тобольске в районе 10 микрорайона у детской стоматологии упало гигантское дерево. Инцидент произошел вблизи жилого дома.

Фото: соцсети.

В Тюмени непрекращающийся дождь затопил подъезды и квартиры многоэтажных домов. Так, в жилом доме по адресу ул. Широтная, 118, в микрорайоне МЖК, вода капает с потолка в подъезде и в квартирах жильцов. Дождь стекает по лестницам, потоком хлещет из пожарных ящиков и маленьких трещин в потолке. По словам жителей, вода попала в квартиры и кабину лифта, затопило не только подъезд, она бежит по стенам, попадая в короб с электропроводами.

Фото: соцсети.

В Госжилинспекции редакции «КП-Тюмень» сообщили, что за день им поступило шесть обращений по факту протечек крыш в многоквартирных домах.

– В ГЖИ поступило шесть заявлений по поводу протечек крыш в многоквартирных домах. Звонков в инспекцию за сегодняшнее утро было еще больше. По каждому из заявлений сотрудники ГЖИ обращались в управляющую компанию и запрашивали информацию о состоянии подъезда и дальнейшие действия УК, – уточнили в пресс-службе Госжилинспекции Тюменской области.

В деревянном доме на Пароходской, 28а сегодня ночью и вовсе из-за дождя обрушилась часть чердачного перекрытия над верхним этажом. Власти установили в пределах здания зону вероятной ЧС. Ответственные специалисты из профильных служб выехали на место и предложили жителям первого этажа (второй пустует) временно переехать в гостиницу.

Кроме того, жители Тюмени сегодня ночью и накануне вечером остались без электроэнергии. Сразу в нескольких домах города произошли массовые перебои с энергоснабжением из-за ураганного ветра. Жалобы поступали от потребителей, живущих в районе Ватутино, Калининском округе, в Зареке и ЖК «Роза ММС». В пресс-службе энергетической компании уточнили, что в ночь с 19 на 20 июня из-за неблагоприятных погодных условий и шквалистого ветра произошли отключения электроэнергии в нескольких районах Тюмени, Тобольска и Курганской области. Аварийно-восстановительные бригады сразу выехали для поиска мест повреждений и оперативного устранения неисправностей.

Тюменцы на протяжении всего дня фиксировали огромные лужи в городе, бывало, их размер достигал сотни метров. Например, в Тобольске улица Полонского ушла под воду из-за непрекращающихся дождей.

Фото: соцсети.

Машины в городе превратились в настоящие подводные лодки. Уровень воды – по щиколотку взрослого человека или одна пятая автомобиля. В администрации Тобольска рассказали, что спецслужбы устраняют потоп.

Фото: соцсети.

Напомним, из-за непогоды мероприятие в Тюмени «Вальс на набережной» оказался под угрозой, его планируют перенести на другой день. Праздник для выпускников должен пройти 21 июня у моста Влюбленных.