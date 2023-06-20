Машины словно подводные лодки: в Тобольске затопило улицу Полонского

Фото: группа «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».

В Тобольске улица Полонского ушла под воду из-за непрекращающихся дождей. Машины в городе превратились в настоящие подводные лодки. Уровень воды – по щиколотку взрослого человека или одна пятая автомобиля. В администрации Тобольска рассказали, что спецслужбы устраняют потоп, на месте работают специалисты.

– В связи с тем, что производились ремонтные работы на хозбытовой канализации, произошел засор. Из-за проливного дождя начался накопительный эффект, и вода на улице Полонского встала. Сейчас все дождеприемные колодцы вскрыты, вода уходит быстро, движение по улице восстановлено, – уточнил заместитель главы Тобольска Юрий Вавакин.

Фото: группа «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».

Отметим, что огромные лужи после первых суток непрекращающихся дождей образовались и в Тюмени. У жилищного комплекса «Авиатор» на улице Интернациональной 500-метровая лужа усложнила жизнь тюменцам.