В Тюмени из-за проливного дождя в деревянном доме обрушился потолок

Фото: пресс-служба городской администрации.

В Тюмени в доме на Пароходской, 28а сегодня ночью из-за дождя порушилась часть чердачного перекрытия над верхним этажом. Власти установили в пределах дома зону вероятной чрезвычайной ситуации. Специалисты обсудили состояние аварийного здания.

– Ночью в небольшом двухквартирном деревянном доме из-за проливного дождя порушилась часть чердачного перекрытия над верхним этажом. Ответственные специалисты из профильных служб выехала на место и предложили жителям первого этажа (второй пустует) временно переехать в гостиницу, – рассказали в пресс-службе городской администрации.

Заместитель главы города Петр Вагин дал поручение установить ограждение по периметру дома и поставить его под охрану ЧОП, а также рекомендовал органам внутренних дел включить территорию дома в маршруты патрулирования для обеспечения охраны общественного порядка. Вещи жильцы аварийного здания смогут забрать в сопровождении спасателей.