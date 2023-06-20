В Тюмени под угрозой оказался «Вальс на набережной», который должен был пройти 21 июня у моста Влюбленных

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюмени под угрозой оказался «Вальс на набережной», который должен был пройти 21 июня в 18:00 у моста Влюбленных. Его могут перенести из-за непогоды, рассказали в пресс-службе городской администрации.

– Пока этот вопрос находится на стадии обсуждения. Мы обязательно проинформируем жителей, – уточнили в пресс-службе мэрии.

Напомним, что в мероприятии должны принять участие более 700 выпускников из разных школ. На набережной Тюмени ребята станцуют вместе с учителями. В день события три яруса набережной перекроют с 15:00.

Добавим, что тюменцы сегодня пережили второй день проливных дождей. Стихия внесла коррективы в жизнь горожан.