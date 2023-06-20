В Тюмени непрекращающийся дождь затопил подъезды и квартиры многоэтажных домов

Фото: группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Первые дни долгожданной стихии обернулись для тюменцев не только спасительной влагой, но и серьезными протечками крыш. Так, в многоквартирном доме по адресу ул. Широтная, 118, в микрорайоне МЖК, дождь затопил подъезд. Всё произошло в одном из подъездов, видео затопленного помещения выложили жильцы в соцсетях. В видеоролике прекрасно видно, как вода стекает по лестницам, потоком хлещет из пожарных ящиков и маленьких трещин в потолке.

По словам жителей, вода попала в квартиры и кабину лифта, затопило не только подъезд, она бежит по стенам, попадая в короб с электропроводами.

В Госжилинспекции Тюменской области ответили на запрос редакции «КП». По данным ведомства, специалисты уже звонили в управляющую компанию «Престиж и К».

– Нам сообщили, что на месте работает подрядная организация, а также инженеры управляющей компании, специалисты оценивают масштабы работы и уже приступают к устранению протечек, – рассказали в пресс-службе региональной ГЖИ.

По данным ведомства, накануне вечером в Госжилинспекцию почти не поступало жалоб по протечкам в подъездах, однако сегодня утром жильцы в Тюмени стали активно сообщать о затопленных подъездах по всему городу. Точная цифра заявлений уточняется.

Похожая проблема и в доме № 15 на Оловянникова, где вода затопила уже несколько подъездов. Дождевые потоки попадают в короб с электропроводами.

Отметим, что, как только Тюмень накрывают непрекращающиеся дожди, в городе начинаются потопы. Например, сегодня утром в Тобольске затопило улицу Полонского. В администрации города рассказали, что спецслужбы устраняют потоп, на месте работают специалисты.