Сразу в нескольких домах Тюмени произошли массовые перебои с энергоснабжением из-за ураганного ветра

Природная стихия скорректировала жизнь и планы на вечер тюменцев. Фото: Виктория Гаврик

Природная стихия скорректировала жизнь и планы на вечер тюменцев. Некоторые жители в городе остались без электроэнергии на весь вечер 19 июня, а в жилых домах Калининского округа происходили постоянные перебои со светом. 20 июня ураганный ветер также повлиял на электроэнергию в некоторых жилых домах Тюмени.

Жалобы поступали от потребителей, живущих в районе Ватутино, Калининском округе, в Зареке и ЖК «Роза ММС».

— В Зареке нет света более 4 х часов, звонила в аварийную службу 3 часа назад, сказали бригада только выехала, сами не знают что там, звоню уже час, позиция моя в очереди 24, 202 минуты ожидать! Не берут трубки, не поесть, не убраться, — пишут пользователи в соцсетях.

— В районе Ватутино напряжение скачет. Лишь бы не отключили - только-только пиццу в духовку поставил, — оставили комментарий под постом пользователи в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

— На ММС тоже света нет, аварийное отключение, — отмечают в паблике.

Проблемы с электричеством есть в жилых домах частного сектора по улице Бабарынка. Некоторые тюменцы отмечают, что перебои с электричеством в такую погоду типичное дело.

— Сейчас везде низкое напряжение, в нашем доме кафе, и тоже лампочки еле горят и телевизор, и холодильник плохо работают. Все время горит красная лампа, не хватает напряжения — это район школы 30, — заявляют пользователи соцсетей.

Отметим, сотрудники МЧС не исключают возможные ЧП на электросетях и в последующие дни, поскольку неблагоприятный прогноз будет действовать до конца недели.

— В микрорайоне Ватутино, ЖК «Роза ММС» и Калининском районе Тюмени отсутствуют распределительные сети компании «Россети Тюмень». Высоковольтные энергообъекты «Россети Тюмень», обеспечивающие технологическую связь с распределительным комплексом сторонних ТСО, работали в штатном режиме, — прокомментировали в пресс-службе компании «Россети» по запросу редакции «КП».

Кроме того, стихия сегодня пришла к тюменцам прямо в квартиры. Так, в подъезде многоэтажного дома по адресу ул. Широтная, 118 произошла протечка крыши. Вода затопила не только подъезды, но квартиры жильцов и даже кабину лифта. Аналогичная ситуация зафиксирована и в других домах города.

Добавим, в Тобольске улица Полонского ушла под воду из-за непрекращающихся дождей. Машины в городе превратились в настоящие подводные лодки.