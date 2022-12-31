«Как живые!»: Жительница Тобольска делает удивительные винтажные и советские игрушки из ваты

Фото: предоставлено Ларисой Мадьяровой

Настоящее чудо творит рукодельница из Тобольска Лариса Мадьярова. Обычный кусок ваты и, казалось бы, невзрачные атрибуты для будущей игрушки превращаются в ее руках в «произведение искусства». В канун Нового года женщина рассказала корреспонденту «КП-Тюмень» о своим пути, а также о том, как пришла к такому творческому занятию. И, конечно, показала чудесные игрушки.

– Мне 48 лет, я люблю творчество в любом его проявлении. Ватной игрушкой занимаюсь уже с 2018 года, но пришла к этому не сразу. В детстве очень любила рисовать, вязать, вышивать, ну и всем занималась помаленьку. Тогда, в моем советском детстве, не было такого творческого разнообразия, как сейчас, – говорит Лариса Мадьярова.

Фото: предоставлено Ларисой Мадьяровой

А потом, по словам рукодельницы, в ее жизни был довольно большой перерыв в творчестве. Свободного времени было мало и рисовать, творить, иногда удавалось только с сыном. Однако все изменилось после 40 лет.

Фото: предоставлено Ларисой Мадьяровой

– Наверное, у меня случился возрастной кризис. Я записалась на тренировки в спортзал и выучилась на права, правда так и не полюбила водить, но это уже не важно. В общем, оглянулась я вокруг и поняла, что появилось множество новых видов рукоделия и мне захотелось перепробовать все, – вспоминает рукодельница.

К слову, выбор занятий был велик, а поиск дела по душе был не так быстр.

– Я пробовала лепку из глины, декупаж, валяния, вязание амигуруми, создание цветов из фоамирана и, наконец, созрела до ватной игрушки. И никак не не могла подумать, что именно она меня зацепит!, – делится женщина.

Фото: предоставлено Ларисой Мадьяровой

Увлечение тоболячку затянуло, но и все то, в чем она себя ранее пробовала, ей пригодилось. Так сказать «сыграло на руку».

– Мне хочется развиваться, не стоять на месте. Я горю этим делом. А еще, кстати, в создании аксессуаров для игрушек пригодились все мои предыдущие навыки, полученные в различных мастер классах. В каждую игрушку я вкладываю тепло своих рук, воспоминания о своём советском детстве и частичку своей души, – добавила Лариса Мадьярова.

Фото: предоставлено Ларисой Мадьяровой

Она также призналась, что это уже для нее не хобби, а основное дело, занятие, любимое детище, которое приносит удовольствие, радость и релакс. Впрочем, положительные эмоции от кукол получает не только их автор, но и клиенты, а также близки люди.

Напомним, ранее мы писали, что и в Тюмени есть женщина, которая создает уникальные ёлочные игрушки, а куклы, сделанные ею, не просто радуют глаз, но и исполняют заветные желания. А, например, тюменец Александр Кухтерин куклы делает не из ваты, а из старых досок, сибирских трав и ненужных обрезков. Получается неповторимо, уникально и нетривиально!

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