Россиянин создает удивительных кукол из старых досок, сибирских трав и ненужных обрезков ткани

Посмотрите, какая красота! Фото: Евгения Суворова

У тюменца Александра Кухтерина год делится на два «погодных сезона»: теплый и холодный. В период плюсовых температур Александр вот уже более 15 лет участвует в археологических раскопках на севере, а в холодное время года мастерит кукол из старых досок, сибирских трав и ненужных обрезков ткани.

Жить в собственном мире

– Был в экспедициях в Арктике: на Ямале, Колыме, Таймыре. Много лет работали на раскопках Мангазеи – первого русского города (1601 год) в Заполярье, образованного русскими поморами, пришедшими из Архангельска. Находили остатки еды, детские деревянные игрушки: некоторые не совсем понятны современному человеку, но тем не менее очень интересны, – рассказывает Кухтерин. – Впечатлили меня столовые приборы, к примеру, деревянная чайная ложка с очень коротким черенком, походная, так сказать.

А сколько в таких экспедициях можно получить новых знаний: ежедневное общение с учеными, палеонтологами и другими научными работниками дорогого стоит! Зимой Кухтерин занимается исторической реконструкцией. Так, недавно с коллегами они получили президентский грант на «Исследование и раскопки града Березово».

Александр – потрясающе многогранная личность. Сам себя называет просто – художник, уточняя его этимологию: от древнерусского слова «хитрый». Творец одинаково хорошо владеет такими «хитростями», как рисование в разных, в том числе смешанных, техниках, шитье, дизайн, изготовление скульптур, кукол, иллюстрация книг и буклетов и даже выпечка необычных имбирных пряников.

Александр даже дом построил своими руками Фото: Евгения Суворова

У Кухтерина нет, как ни странно, профильного образования, однако самородком себя не считает, не нравится ему это слово.

– Четыре года пытался поступить в Московский полиграфический институт: никак не получилось… «Натаскивал» меня перед этим, в 1985-86 годах, Геннадий Новиков, тюменский преподаватель живописи. Часами заставлял рисовать натюрморты, писать шрифтовые композиции и так далее. А в Москве мне прямым текстом сказали в приемной комиссии «Нам не нужны готовые художники», – вспоминает Александр Кухтерин. – А я мечтал иллюстрировать книги и «жить» в собственном интересном мире, созданном тобой, ведь для этого нужны только карандаш, бумага и фантазия.

Мечта сбылась: к 60 годам художник-иллюстратор оформил более 300 книг.

– Да, часто мне не хватает профессиональных знаний, и то, чему учат дипломированных художников, мне приходится «добирать» опытным путем, – признается мужчина. – Стараюсь не останавливаться на достигнутом, я очень требователен к себе, поэтому отвечаю отказом на предложения участвовать в выставках, где будут представлены мои работы прошлых лет: для меня это пройденный этап, уже неинтересно.

Если нет развития – начинается деградация. Так считает художник, поэтому постоянно стремится узнать и попробовать создать что-то новое.

– Работаю с разными материалами: бумага, дерево, глина, медь, горячая эмаль, стекло, ткань и так далее, – говорит Александр.

С луком и белой куропаткой

В мастерской (под нее в квартире отдана одна комната) у художника-керамиста 25 кукол. Сколько сделал их за все эти годы – и сам не припомнит: большую часть раздаривал, что-то продавалось на выставках, некоторые разбились.

Танцы с бубнами Фото: Евгения Суворова

– Вот шаман, и глины и тряпок – из всего, в общем, в кожаной одежде и с бубном, под который отлично подошла пустая жестяная круглая банка из-под китайского чая. А этот интересный персонаж похож на лешего. Я его сделал из старых гнилых досок, которые нашел в деревне. На досках уже грибы выросли! Борода – из лаванды, а симпатичные колечки из осиновой коры нашел в тайге, – говорит мастер. – На полке в дальнем углу притаился Домовой с керосиновой лампой в руках. А вот охотник с луком и белой куропаткой, сделанный в технике сухого валяния из шкуры и пуха овцебыка, которых я привез с Таймыра. Внутри охотника находятся семена арктического крестовника, который прорастет из хозяина в случае его гибели: круговорот жизни в природе… У любимой куклы «Первопроходец» на одежде – микроскопические деревянные застежки (в древности пуговиц не было), кожаная обувь, набитая для теплоты сеном. На спине – черкан (капкан для ловли горностая), поняга (изогнутый рюкзак из лозы). А кафтан сшит из плюша, покрытого краской.

– Все делается при помощи клея и ловких рук, – шутит мастер.

Вот какие куклы мастерит тюменец! Фото: Евгения Суворова

Кукольные лица скульптор изначально ваял из керамики, но они часто разбивались, поскольку материал хрупкий. Теперь вылепляет из специальной пластичной массы, которая застывает на воздухе. В дальнейшем ее можно обрабатывать напильником и другими инструментами. Их у мастера великое множество, как профессиональных, так бытовых.

А вот и шамн Фото: Евгения Суворова

Привычная кухонная духовка часто выступает в роли камеры для сушки, а известная всем мясорубка советских времен отлично перемалывает глину до однородного состава.

– Такую мясорубку удобно возить в экспедиции, где мы находим на ручьях, водоемах, реках древнюю керамику. Чтобы узнать и повторить ее состав, прокручиваем глину на мясорубке, добавляем различные наполнители, например, ракушки, перепелиные яйца. После обжига проводим сравнительный анализ с древним черепком. Пока не раскрыли секреты работы с глиной наших предков, но не теряем надежды, – рассказывает Александр.

Александр проводит в своей мастерской массу времени Фото: Евгения Суворова

Каждое изделие – это эксперимент, движение души, проба нового материала. К примеру, «горячая эмаль» – расплавленное цветное стекло на меди, которое очень нравится женщинам в качестве бижутерии.

– Видите этот ковшик из липы? Выварил его в льняном масле, чтобы не растрескивался. Теперь думаю поместить внутрь какого-нибудь маленького персонажа, – планирует мастер.

Александр занимается не только малой пластикой, но и большими архитектурным формами. Так, роспись стен – тоже одна из граней таланта Кухтерина: декорировал несколько известных тюменских кафе.

Мастер делает и посуду Фото: Евгения Суворова

«Великое кочевье»

За 30 лет Александр написал бесчисленное количество картин в самых разных техниках.

– Это рисунок «Плацкартный вагон» или «Великое кочевье»: акварель с акриловой краской, пастелью, карандашом цветным.

А ещё Александр пишет картины Фото: Евгения Суворова

У мастера есть целая галерея Фото: Евгения Суворова

Здесь изображен хантыйский шаман в медвежьей маске из бересты. Береза является священным деревом у многих коренных малочисленных народов Севера, – говорит художник. – А это хант, курящий рубку на островке посередине болота, где находится рыбацкий домик.

На картине - будни поезда Фото: Евгения Суворова

Увлекается тюменец и выпечкой имбирных пряников по тульской технологии. Специально для них сооружает формы в зооморфном пермском стиле. Готовые пряники покрывает лимонным соком, смешанным с белком, и посыпает сверху сахарной пудрой.

Такое ощущение, что эти герои пришли к нам из сказки Фото: Евгения Суворова

– Благодарен судье за то, что сбылась моя мечта: живу, творю, – подытожил Александр Кухтерин. – Надеюсь совершить еще много открытий!

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