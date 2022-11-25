Дочь депортированных немцев Поволжья вяжет потрясающе красивые салфетки-шестигранники и готовит «суп» из компота

Вот такую красоту вяжет тюменская мастерица Фото: Евгения Суворова

За вечер – салфетку, за неделю – воротничок. Эрна Першина (в девичестве Сальвассер) – из тех неугомонных мастериц, которые, освоив одно рукоделие, не останавливаются на достигнутом, а покоряют новые творческие высоты.

Эрна Петровна и ее шедевры Фото: Евгения Суворова

Из поколения в поколение

За последние полгода Эрна Петровна связала сто красивых ярких, тонких и легких, как перышко, салфеток по старинной технологии, которую немецкие женщины передавали из поколения в поколение.

– Увидела эти салфетки у приятельницы по региональной автономии немцев, Лилии Мамарыгиной, и тоже «загорелась», – вспоминает Першина. – Вырезала из ненужного куска фанеры пяльцы в форме шестигранника, мне их отшкурили, покрыли лаком. На готовом вязальном инструменте набила по периметру гвозди, на расстоянии полутра сантиметров друг от друга.

Чтобы получилась салфетка, необходимо сначала натянуть между десятками гвоздиков основу из ниток. Далее, с обратной стороны, с помощью булавки, нужный рисунок (снежинка, звезда, цветы, узоры) закрепляется узелками с помощью трех затяжек. Полученное изделие вырезается из пяльцев и украшает интерьер дома. Свободный вечер – и декоративная салфетка готова.

Подушки вышиты тоже по старинным немецким технологиям Фото: Евгения Суворова

Согретые Сибирью

Эрна Петровна родилась в Кемеровской области, куда ее родители и бабушка по отцовской линии были депортированы в 1941 году с Поволжья (деревня Шталь Саратовской области). В семье, кроме Эрны, было еще шесть детей, в том числе приемный мальчик.

– Помню страшные морозы в Кемерово, вой голодных волков. В 1956 году нашу семью, как и многих других, реабилитировали, и мы переехали жить сначала к тетке, сестре отца, в Киргизию. Там пробыли 6 лет: маме степной климат не подошел, и мы перебрались в Заводоуковский район Тюменской области, где остались насовсем, – вспоминает женщина. – Спицы держать уверенно в руках начала лет с семи, нужно было бабушке Марии помогать обвязывать семерых внуков (варежки, носки). С пряжей было туго: покупали дешевые чулки, распускали, соединяли несколько ниток, чтобы было теплее – так и сооружали теплые вязаные изделия. Затем завели овец и стало уже полегче: начали прясть самостоятельно нитки из шерсти животных.

Даже варежки вяжет по немецкой технологии Фото: Евгения Суворова

Ажурные воротнички к платьям, школьной форме Эрну научила вязать крючком мама. Сначала самые простые, с одним накидом, потом пошли вещи посложнее. Девушка стала вязать не только воротнички, но и оборки к подзорам на кроватях (простыни, которые кладутся под матрац), декоративные ажурные вставки на наволочки.

– Интернета раньше не было, выкройки одежды (тюменка к тому же хорошо шьет) и схемы вязания публиковались в журналах советского времени «Крестьянка» и «Работница», – рассказывает Першина.

Ожерелье для красавицы

Как-то, находясь на лечении в одном из тюменских санаториев, Эрна обнаружила мастерскую, в которой отдыхающих учили бисероплетению. Освоила женщина и эту науку. Для участниц ансамбля немецкой песни Quelle» («Источник»), в котором двенадцатый год выступает и сама Эрна Петровна, сплела несколько ожерелий из бисера, разных форм, цветов и размеров.

Орнамент превосходный! Фото: Евгения Суворова

– Для ожерелья нужны леска или капроновая нить, бисер, ножницы, застежки и «рисинки» – бусинки продолговатой формы. В моем ожерелье их 68, – посчитала вокалистка.

Вяжет Першина и подследники, которые надеваются дома вместо тапочек или служат дополнительной стелькой для обуви. Есть среди коллекции вязаных изделий и сумка-авоська формата А4, в которую так удобно складывать документы.

А вот и новинка – мочалка из синтетических ниток (они продаются в дачных магазинах для подвязки огурцов и помидоров). Главное, чтобы крючок для вязания был подходящий, толщиной не менее трех миллиметров.

Пирог с крошками

Тюменка не только вяжет, но и отлично готовит. Среди коронных блюд – краунтпрай (тушенные с капустой в специях свиные ребрышки, подаются с картофельным пюре), крэбель (хворост) и ривелькухэ (сладкий пирог с крошками). Для приготовления пирога заводится сдобное тесто из дрожжей, муки, сахара, соли и сливочного масла. Затем готовое тесто раскатывается, покрывается толстым слоем густого варенья, а сверху посыпается крошками, сделанными из муки и сливочного масла.

– Детям, когда были малышами, а сейчас внукам готовлю сладкий «суп»: в компот из сухофруктов кладутся галушки, добавляются сливки и сахар. Получается очень густой и наваристый десерт, – говорит Першина.

Примечательно, что все свои изделия (декоративные салфетки, подследники, украшения из бисера и пр.) Эрна Петровна раздаривает.

– Кто-то любит получать, а я очень люблю вручать подарки и радовать близких, родных, соседей, знакомых и незнакомых. К примеру, на фестивале национальных культур «Мост дружбы» раздали целую стопку салфеток гостям мероприятия, – подчеркнула женщина.

Последние три года Эрна Першина проводит бесплатные мастер-классы по рукоделию, на которые приглашает всех желающих.

Даже яйца - и те украшены Фото: Евгения Суворова

Справка «КП»

После издания Указа Президиума Верховного Совета СССР «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» от 28 августа 1941 года была ликвидирована Автономная Республика немцев Поволжья и произведена тотальная депортация немцев из АССР. Для этой цели заранее на территорию АССР НП были введены войска НКВД.

Немцам было отдано распоряжение в течение 24 часов подготовиться к переселению и с ограниченным количеством своего имущества прибыть в пункты сбора. Немецкие жители Республики были вывезены в отдаленные районы Сибири, Казахстана и Средней Азии. Согласно этому указу в сентябре-октябре 1941 года было депортировано 446 480 советских немцев (по другим данным – 438 280).

В последующие месяцы депортация коснулась почти всего немецкого населения, проживающего на территории Европейской России и Закавказья. Переселение немцев производилось постепенно и завершилось к маю 1942 года. Всего в годы войны было переселено до 950 тыс. немцев.