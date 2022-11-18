На ковриках тюменской мастерицы африканцы пьют чай, а сваты в лоскутные сумки упаковывают подарки

Мастерица Салтанат Исаева и её произведения искуссва Фото: Евгения Суворова

Несмотря на то что мастерица Салтанат Исаева изготовлением корпе (ковриков) в «промышленных масштабах» занимается всего лишь с мая 2022 года, она успела покорить своим талантом и российские, и международные фестивали. Так, весной тюменская делегация из трех мастериц, в том числе и Салтанат, стала лауреатом международного конкурса «Корпе-фест», а в октябре Исаева защищала честь России на международном фестивале ремесленников, в котором приняли участие представители 24 стран.

Женщина шьет корпе, матрацы, одеяла в технике құрақ (из лоскутов) с ою (орнаментом). Рукодельница просмотрела большое количество обучающих онлайн-уроков и курсов по шитью предметов быта в национальном стиле, ездила на обучение к именитым мастерам.

На изготовление корпе уходит от одного дня до недели. Каждое изделие эксклюзивно: сочетание цветов, размеры, узоры подбираются по индивидуальному пожеланию заказчика. Так, за традиционным казахским дастарханом (низким круглым столом) могут поместиться 10 – 12 человек. Следовательно, нужны четыре коврика по два метра длиной в качестве сидений. Для удобства гостей мастерица придумала шить цилиндрические подушки-подлокотницы, на которые так хорошо опереться во время трапезы.

А это настоящий шедевр! Именно так выглядит корпе Фото: Евгения Суворова

Корпе Салтанат шьет из королевского или матового велюра, который покупает в специализированных магазинах Казахстана. Начинкой для ковриков, подушек, одеял и матрацев служат вата, синтепон, ватин. После раскройки чехла корпе (современные рукодельницы вшивают в него замок-молнию для удобства при стирке) мастер вырезает орнаменты.

– Ими казахи украшают юрты, вещи, колыбели, даже ювелирные изделия. Орнаменты бывают четырех видов: растения, животные, геометрические фигуры и мир Космоса. Казахи всегда жили в гармонии с природой, они кочевали из аула в аул и то, что видели по пути, фиксировали в узорах ткани, – рассказывает Салтанат Исаева. – Самый распространенный животный орнамент – бараний рог. У казахов богатство определялось не конями, не верблюдами, а исключительно баранами. Когда я вышла замуж и переехала жить в дом свёкров, то просто потеряла дар речи, увидев во дворе несколько сотен баранов!

Ещё изделия, созданные руками Салтанат Фото: Евгения Суворова

Мастерица признается, что интерес к национальной казахской культуре возник еще в раннем детстве.

– Жили в маленькой деревне Булановке Ишимского района. Пять родных братьев построили рядом дома. В каждом – 7 – 11 детей. Жили дружно. В роду было более 30 девчонок. Мы видели сызмальства, как наши мамы готовят нам приданое – корпе, подушки, перины, – вспоминает тюменка. – У меня до сих пор хранится ковер, который мама подарила мне на окончание начальной школы. Раньше, конечно, все изделия шили-кроили на глаз, теперь процесс усовершенствован.

Окончив тюменское профессиональное училище № 13, Салтанат работала портнихой женской и мужской одежды вплоть до периода «лихих 90-х», когда пришлось из швеи «переквалифицироваться» в рыночного торговца. После рождения второго сына в 2008 году потянуло к истокам. Стала понемногу шить корпе и другие предметы национального быта для себя и в подарок родным, близким.

– На фестивале национальных культур «Мост дружбы» попросили украсить юрту на казахском подворье местной автономии. Получилось очень красиво! Полной неожиданностью для меня стало первое место по итогам фестиваля. До сих пор вспоминаю, с каким восхищением разглядывали африканцы, гости национального мероприятия, убранство юрты, когда пили там чай из пиалы, по-казахски, с молоком! – рассказывает Исаева.

Помимо ковриков, подушек и одеял, тюменка шьет подарочные сумки в лоскутной технике, очень яркие и заметные издалека: алые, синие, зеленые. Особая гордость тюменки – корпе в технике 3D, когда каждый орнамент пришивается на «подклад» из поролона. Благодаря этому рисунок становится объемным и выпуклым.

– Это сумка для сватьи. Когда приезжают в дом будущей невестки родители мужа, то в эту сумку кладут подарки для сватьи – напитки, сладости, даже бытовую химию и косметику, – говорит мастерица. – А вот в эту шкатулку, которая полностью повторяет саукеле (женский конусообразный головной убор), свекровь кладет золотые сережки в подарок для снохи.

Работа с корпе - кропотливая, и требует усидчивости Фото: Евгения Суворова

Шкатулки из белого королевского велюра венчают перья филина.

– Для казахов филин – священная птица. Ее перьями украшают бесык (колыбель), домбру и другое. Считается, что там, где лежат перья филина, даже змея не подползет, поэтому перо является оберегом, – уверена Исаева.

Большой восторг у детей и взрослых всех возрастов вызывает гусь-пакетница. Ее тоже сшила мастерица из велюра, в казахском стиле.

– Есть такая шутка, что у каждого в доме хранится пакет с пакетами. Так вот, гусь-пакетница куда более красивая и удобная вещь. Пакеты кладутся в горло гусыни и по мере надобности достаются поштучно внизу из брюшка, – рассказывает мастерица.

Салтанат Исаева планирует освоить технику изготовления украшений – нагрудных оберегов из кожи, также расписанных национальными орнаментами.

– Мы с другими мастерами встречаемся, обмениваемся опытом, думаю, у меня всё получится, – говорит женщина.

А главная мечта Исаевой – открыть в Тюмени школу по обучению девочек шитью, в том числе предметов декора и быта в национальном стиле.

– Сейчас за корпе и другими изделиями люди ездят в Петропавловск, другие города Республики Казахстан, – говорит она. – А хочется, чтобы все эти вещи создавались у нас, на тюменской земле.

СПРАВКА «КП»

Корпе (көрпе) – предмет домашнего обихода традиционного казахского общества. В древности корпе изготавливали из шкуры жеребца, затем обрабатывали и обшивали края тканью. Видом корпе, дошедшего до настоящего времени, является чехол из определенной материи, простеганный и наполненный пухом, ватой или шерстью. Шерстяные (верблюжьи) корпе считаются самыми теплыми, прочными и ценными. Для чехла обычно подбирают шелк, атлас, сатин и другие ткани, а для прочности корпе простегивают различными узорами. Корпе бывают разных форм и размеров: толстые, тонкие, большие, маленькие. Лоскутное корпе шьют из разных геометрических лоскутов, создавая разнообразные узоры.

Корпе считается одним из особых предметов приданого невесты. Также есть вид корпе, который применяют в скачках и специально изготавливают по размеру седла.