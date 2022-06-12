В Тюмени более 10 тысяч человек посетили национальный фестиваль «Мост дружбы». Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюмени более 10 тысяч человек посетили национальный фестиваль «Мост дружбы». Мероприятие прошло сегодня, 12 июня, в День России.

Для гостей на центральной аллее бульвара развернули 22 национальных подворья, где представили элементы традиционной бытовой культуры народов Тюменской области, обряды и традиции, блюда национальной кухни.

Кроме того, были проведены мастер-классы по традиционным народным промыслам и ремеслам, а также игра на народных музыкальных инструментах, народный танец и песни.

Кстати, в течение дня на Цветном бульваре будет работать спортивно-развлекательная площадка «Игры и забавы народов России», где гости могут стать участниками обрядов и народных игр.