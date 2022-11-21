В России музыкант зарабатывает на жизнь игрой на карнае, исполняя музыку на свадьбах и обрядах обрезания

Как играют на духовом инструменте - карнае. Фото: ТООО узбеков «Ватан»

Карнаист Музаффар Абдуллоев родом из Таджикистана. В Тюмень приехал на постоянное место жительства в нулевые: позвали братья, которые нашли Музафарру работу. Сначала устроился охранником на одну из местных птицефабрик, затем пошел работать по профессии – музыкантом. Пел в кафе восточной кухни, в основном шансон.

– Чаще всего посетители Михаила Круга и «Бутырку» заказывали. Приходилось исполнять капризы публики, – вспоминает он. – Работа непростая, нервная, ведь люди бывают разные, многие не совсем адекватны, когда пьяны.

Мощный звук

Музаффар решил уйти со сцены в карнаисты. Карнай – духовой инструмент из меди, родственник тромбона, длиной порядка трех метров. Причем чем толще медь у карная, тем лучше, сильнее и громче его звук. Когда-то, в далеком 1993 году, мужчина окончил музыкально-педагогический факультет института культуры в Душанбе. Музыкант отлично владеет гиджаком (струнный смычковый инструмент, похожий на скрипку), фортепиано. А на карнае в молодости научили играть друзья, и к 50 годам музыкант владеет этим инструментом в совершенстве.

Музаффар решил уйти со сцены в карнаисты. Фото: ТООО узбеков «Ватан»

– В древние времена карнай служил людям в качестве военного инструмента. Его мощный звук должен был воодушевлять воинов, разжигать огонь в их сердцах, – рассказывает Абдуллоев. – В азиатских странах (Таджикистане, Узбекистане) до сих пор с помощью карная ранним утром зовут на свадебный плов («оши нахар»). На угощенье могут прийти все жители поселка.

В Тюмени карнай заказывают на различные торжества: свадьбы, юбилеи и даже обрезание, которое, согласно мусульманским традициям, устраивают маленьким мальчикам. По словам музыканта, играть на карнае очень непросто: нужны достаточный объем легких и большая сила рта.

– Иногда даже губы трескаются и начинают кровить от напряжения, – рассказывает мужчина. – Безусловно, человек, играющий на карнае, обязательно должен обладать чувством ритма.

Ухаживать за музыкальным инструментом нужно регулярно: мыть теплой водой с мылом и затем натирать специальными средствами для блеска, хранить надо при комнатной температуре. Карнай почти всегда выступает в паре с нагара (двусторонним барабаном), в дуэте они звучат очень гармонично. По словам тюменца, чаще всего просят, чтобы было два или четыре карная.

Смотрят с балконов

Карнай заказывают не только таджики, но и представители других национальностей. Так, недавно музыканты выступали на татарской свадьбе в Тобольске.

Карнаисты – постоянные участники фестиваля национальных культур «Мост дружбы», праздника Навруз, Дней узбекской культуры и других национальных мероприятий. Концертные костюмы музыкантам предоставила тюменская областная общественная организация «Ватан» узбекской диаспоры (председатель Муин Сабиров).

– Всегда удивляюсь, как люди реагируют на наше исполнение. Если играем во дворе многоэтажки, например на выкупе невесты женихом, то всегда десятки тюменцев снимают наше выступление на видео с балконов, – говорит музыкант.

Абдуллоев научил играть на карнае и старшего сына, с которым выступает в паре. Младший сын отвечает за барабаны. В будущем Музаффар планирует подключить к музыкальному семейному бизнесу и внуков.

Музаффар признается, что от игры на карнае иногда даже губы трескаются и начинают кровить от напряжения Фото: Евгения Суворова

Справка «КП»

- Карнай (в переводе с персидского буквально «большой най») – медный духовой музыкальный инструмент в странах Средней Азии, Иране и Казахстане.

- Размеры карная изменяются в зависимости от региона происхождения.

- Во время игры музыкант держит инструмент в наклонном положении раструбом вверх и, поворачиваясь, посылает звуки в разные направления.

- В прошлом карнай использовался как военный (сигнальный) инструмент для связи на больших расстояниях, а также во время парадных выездов шахов и военачальников.

- В настоящее время карнай бытует в Таджикистане, а также в Узбекистане в качестве церемониального инструмента на парадах, демонстрациях, массовых гуляньях.

- Карнай – очень древний инструмент. Во время раскопок могилы Тутанхамона была обнаружена длинная труба с деревянными вставками – прообраз современного карная.

- Звучание карная не превышает октаву, но в руках мастера музыка, льющаяся из него, превращается в настоящее произведение искусства.