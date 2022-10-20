Тюменская модель Алена Шишкова станет участницей шоу «Наследники и самозванцы» на ТВ-3

Алена Шишкова в неоготическом замке Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Модель из Тюмени, бывшая пассия Тимати и просто красивая блондинка Алена Шишкова станет участницей нового телешоу «Наследники и самозванцы», который скоро покажет канал ТВ-3. Алена вошла в число 18 игроков, вместе с Кариной Кросс, Викторией Агалаковой, экс-«виагрой» Татьяной Котовой, Давой, Айзой Анохиной, Серафимом Сашлиевым и другими известными и не очень личностями. В роскошном готическом замке в Подмосковье Алене придется пройти много испытаний на выносливость и смекалку и выстоять в борьбе со своими звездными конкурентами. В финале останется лишь сильнейший, который получит крупный денежный приз.

Алена Шишкова станет участницей шоу «Наследники и самозванцы». Фото: ТВ3

Сама Алена пока никак не прокомментировала свое участие в телешоу, выкладывая на страничках в социальных сетях рекламные посты и фотки с друзьями. Но съемки в «Наследниках и самозванцах» для нее отнюдь не первые телевизионные. Несколько лет назад девушка принимала участие в культовом шоу «Форт Боярд», для чего даже обрезала свои роскошные локоны. Хрупкая девушка боролась с червями, мухами и старцем Фура, чем изрядно удивила своих поклонников. В команде с Алёной в проекте участвовал бывший участник «Дома-2» певец Олег Майами. Пользователи думали, что у них роман, однако сама Алёна полностью развеяла эти слухи.

Алена Шишкова на шоу «Форт Боярд» Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что Алёна Шишкова провела фотосессию в средневековом неоготическом замке, а после этого вспомнила о сложном детстве в девяностые.