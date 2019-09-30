«Я очень переживала»: Алёна Шишкова вспомнила о сложном детстве в 90-х

Модель из Тюмени, бывшая подруга Тимати Алёна Шишкова поделилась с подписчиками воспоминаниями из детства. Оказалось, что, когда Алёне была маленькой, у её родителей не было возможности даже конфет: родители работали, но «зарплаты месяцами задерживали и не давали вовремя». Воспоминания из 90-х всколыхнула дочь Алёны, Алиса. По признанию белокурой дивы, на днях девочка подошла к маме с предложением: «Мам, а давай купим конфет для моей группы в садике»?

– В моей семье так всегда было принято делиться: угощать, что-то отдавать тем, кто в этом нуждается, возить мою одежду и игрушки в детский дом, - рассказывает Алёна. – Помню, когда мне было примерно года четыре, я очень переживала, что не могу принести в детский сад конфет, чтобы разделить на всех. Купить сразу много и на всех в 90-х было проблематично, родители работали, но зарплаты месяцами задерживали и не выдавали вовремя. И я тогда придумала! Я просила маму купить мне коробочку маленьких драже «Тик-Так». Это было не дорого, и я могла принести ее в кармане, всех в группе угостить.

Алёна Шишкова с дочерью АлисойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По словам Алёны, она знала, что рядом были дети, которые вообще не могли себе купить никаких конфет, в том числе и сладкие драже. Подписчики поддержали Алёну и тоже вспомнили о нелёгком десятилетии.

- Да уж. Я тоже помню девяностые годы, туговато было финансово, да и сейчас не легче, если честно, - признаётся подписчица.

- У меня тоже есть воспоминания про конфеты. Только это была уже школа, 3 или 4 класс. У нас на день рождения было принято приносить конфеты, угощать класс. И все обычно приносили шоколадные конфеты, а я принесла леденцы самые дешёвые, потому что не было денег купить что-то получше. Мне так стыдно было. Помню, как пару человек фыркнуло, когда раздавала эти конфетки. Такое чувство противное! Запомнила это на всю жизнь. Сейчас пишу и понимаю, что ерунда ведь такая! – разоткровенничалась другая.

Другие подписчики удивились тому, что Алиса пошла в детский сад. По их словам, ранее Симона (мать Тимати, бабушка Алисы, - прим. ред.) рассказывала о том, что в садике нет необходимости. Оказалось, что девочка активно посещает дошкольное учреждение с сентября этого года.

- Она об этом писала раньше, а в сентябре Алиса пошла в садик. И об этом Симона тоже уже писала, - ответила подписчикам мама Алёны, Надежда Шишкова.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что Алёна Шишкова в детстве «рубилась в зомбаков» и играла в компьютерные игры. Правда, «подсела» девушка на это дело только в 14 лет. А не так давно девушка устроила шикарную фотосессию в неоготическом замке.