И в зомбаков рубилась. Алена Шишкова рассказала, когда "подсела" на компьютерные игры

Модель из Тюмени Алена Шишкова в своем инстаграм-посте призналась, что в детстве у нее не было времени играть в компьютерные игры. Родители, хоть и потакали во всем единственной дочери, но «безобразничать» не позволяли.

- В детстве у меня не было ни одной свободной минуты. Я ходила на все кружки, на которые только возможно было записаться (танцы современные, танцы бальные, художка, музыкальная школа по классу гитары и фортепиано), мой папа считал, что чем больше загружен ребёнок, тем меньше у него будет свободного времени безобразничать, - сообщила знаменитая тюменка.

А играть ей очень хотелось, но дорваться до компьютера удалось только в 14 лет.

- Скажу честно, когда мне было уже лет 14 - я прошла их все, причём всех зомбаков тоже, - похвасталась Алена.

Тем не менее, с возрастом девушка поняла, что родители правы. И свою дочку Алису модель воспитывает так же.

- У неё супер плотный график: балет, иностранные языки, вокал, актёрское мастерство, занятия по чтению и математике... как один маленький ребёнок столько успевает и со всем справляется, думаю я иногда... но именно такой темп даёт основу развития свободной и сильной личности, - заявила звездная мама.

Она благодарна родным за то, что Алиса приобретает знания в игровой форме, не навязчивой, не тяжелой для восприятия.

Откровения Шишковой о личной жизни приятно удивили подписчиков, некоторые даже подумали, что это писала Симона, свекровь Алены и бабушка Алисы.

- Впервые читаю о вас у вас на страничке, аж ник перечитала, подумав, что это Симона. Побольше бы писали, интересно.

- Хочется, чтобы всегда так делились своими мыслями и историями из жизни.

Большинство, кстати, одобряет такой метод воспитания. Публикуем самые восторженные отзывы:

- Супер!! Мы тоже куда только не водим детей. Были бы силы, возможность, желание и больше времени в сутках, чтоб научиться всему.

- Вы мудрая! Ваша семья, Тимур, Свекровь. Ваши поступки и Принятые решения на счет воспитания ребенка - это потрясающе.

- Я абсолютно согласна и придерживаюсь той же позиции в воспитании ребенка. Нам 3 года, мы ходим в детский сад, на худ. гимнастику и сейчас идем на англ. язык. Дети с детства должны быть приучены трудиться, добиваться, учиться ответственности.

Но есть и те, кому такая загруженность ребенка, кажется чрезмерной.

- Не знаю, что хорошего в таком графике в 5 лет. Аналогично воспитывали меня, в 14 лет я просто забросила все и занималась только бездельем, ибо все уже поперёк горла стояло. И сейчас во взрослом возрасте чувствую, что не наигралась в детстве, - написала девушка под ником alinabober2.

Ей вторит другая под ником anastasiia.glukhova:

- У ребенка должно быть детство. Да кружки хорошо, но в меру. Я вечно живу с мыслью: а много ли я уделяю времени дочери. И все время чувство вины, так как растет 2-я, ей 1.8 мес! Мы везде вместе. Даже раз в 4 мес выйду в ресторан - дети со мной. Папа зарабатывает деньги, разьезды. У бабушек своя жизнь. Но если б дали выбор мне и было бы все по другому - выбрала бы не более 2х кружков. Не потому что нет времени или финансов, а потому что мама или папа - лучший аттракцион. Но у всех свои взгляды на жизнь и это нормально!

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала, как модель из Тюмени сфотографировалась в кабине пилота, а также о том, что слухи о романе между Аленой Шишковой Олегом Майами надуманные.